Weniger Sex pro Woche als noch vor 20 Jahren: Das ist das Ergebnis einer Studie. Früher gab es bei jungen Menschen häufiger Rambazamba. Woran das liegt, liest du hier.

Früher war es für junge Menschen normal, mindestens einmal pro Woche mit jemand anderem in der Kiste zu landen. Heute sieht das anders aus: Nur noch 43 Prozent der unter 35-Jährigen haben so häufig Sex. 2004 waren es noch 64 Prozent.

Das zeigt eine Befragung der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Florian Zinner aus dem SWR3 Team fasst die Ergebnisse der Befragung zusammen: Noch deutlicher wird der Wandel beim Blick auf die, die kaum noch Sex haben: Der Anteil der unter 35-Jährigen, die seltener als einmal im Jahr oder gar nicht intim werden, ist von 9 Prozent auf 24 Prozent gestiegen. Fast eine Verdreifachung. Kommunikation ist alles!

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