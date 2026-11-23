Aus Kostengründen fügt die Stadt Ingolstadt drei kulturelle Veranstaltungen zu einem einzigen Festival zusammen. Es soll im März 2027 stattfinden.

Aus Kostengründen fügt die Stadt Ingolstadt drei kulturelle Veranstaltungen zu einem einzigen Festival zusammen. Es soll im März 2027 stattfinden. Dass der Name Fleißer und mit ihm vielleicht sogar die Ingolstädter Kulturszene als Ganzes zukünftig weiter an Strahlkraft gewinnen, dafür könnte ein Coup sorgen, der am Geburtstag der Dichterin, dem 23.

November, in ihrem Geburtshaus den Medien präsentiert wurde.erstmals das „Fleißer Festival. Künste & Gegenwart“ stattfinden. Nach dem Motto „Nicht streichen, sondern bündeln“ hat das Kulturamt der Stadt vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage aus drei bisher laufenden Festivals – Literaturtage, Fem-Festival, Tanztage – eines gemacht: breit angelegt, spartenübergreifend, Generationen und Milieus vereinend. Es sollen Literatur, bildende Kunst, Theater, Tanz und Musik zusammenkommen um, „das Heute zu thematisieren, die Gegenwart zur Bühne zu machen“.

Advertisement

Das Programm mit 30 Veranstaltungen in zwei Wochen wurde von Vertretern kultureller Institutionen und der freien Szene zusammengestellt. Es enthält unter anderem Theateraufführungen, Ausstellungen, ein Literaturfestival im Festival, Konzerte, Kunst-Performances und Mitmach-Aktionen und bietet einen Kunstwettbewerb und ein Literaturstipendium in Kooperation mit dem Suhrkamp-Verlag. Das detaillierte Programm gibt es unter So will das klamme Ingolstadt, aus der Not geboren, ein kultur- wie gesellschaftspolitisch relevantes und profilbildendes Format schaffen, das viel Erfreuliches verspricht.