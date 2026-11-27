Kein Kleben und Kratzen mehr an der Windschutzscheibe: Österreich stellt seine Autobahnmaut um: Vom 1. Dezember an werden keine Klebevignetten mehr angeboten. Und ab Februar 2027 gelten dann ausschließlich die digitalen Pickerl.

Das bunte Pickerl für die Autobahnmaut in Österreich schmückte schon so manche Windschutzscheibe. Manchmal sieht man noch Autos mit ganzen Pickerlsammlungen aus mehreren Jahren. Doch die Tage des Aufklebers, der als Nachweis entrichteter Mautgebühren aufgeklebt wurde, sind gezählt.

Seit neun Jahren kann man die Straßenmaut bereits im Internet kaufen – nun endet die Ära der Klebevignette zum 1. Dezember dieses Jahres endgültig. Ab dem 1. Februar gilt dann nur noch die Digitale Vignette.

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Befristung der Vignette bleibt – aber ohne Kleben und Kratzen An den Zeitmodellen ändert sich für Autofahrerinnen und Autofahrer nichts: 1-Tages-, 10-Tages-, 2-Monats- und Jahresvignette gibt es weiterhin, allerdings nicht mehr als Aufkleber. Der Anbieter Asfinag spricht bezüglich der Änderung vor allem von einem Komfortgewinn: "Kein Kleben, kein Abkratzen, einfache Verwaltung über das Kennzeichen und volle Transparenz bei Kauf und Gültigkeit", teilt der österreichische Autobahnbetreiber mit. Jahresvignetten würden bereits jetzt von mehr als 83 Prozent der Nutzer digital gekauft.