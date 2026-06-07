Aus für das The Circus Hotel am Rosenthaler Platz in Berlin nach 27 Jahren

Das Boutique-Hotel in Berlin-Mitte schließt Ende Oktober aus wirtschaftlichen Gründen. Steigende Kosten, hohe Plattformgebühren und die schwindende Attraktivität Berlins werden als Ursachen genannt. Die Betreiber suchen einen neuen Standort.

Nach über 27 Jahren muss das Hotel in der Rosenthaler Straße in Berlin seine Pforten schließen. Die Immobilie im Herzen von Berlin -Mitte, ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1896, wird vorerst keine Gäste mehr beherbergen.

Der Betrieb des Boutique-Hotels sei trotz guter Auslastung nicht mehr rentabel gewesen, teilten die Betreiber mit. Der Mietvertrag sei bereits gekündigt, die rund 200 Mitarbeiter seien informiert worden. Die letzten Gäste werden Ende Oktober erwartet, danach bleibt das Hotel geschlossen. Die Gründe für die Schließung sind vielfältig und spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen die Berliner Hotellerie derzeit zu kämpfen hat.

Mitbegründer Andreas Becker nannte gegenüber der Berliner Morgenpost steigende Betriebskosten, hohe Gebühren von Online-Buchungsplattformen, die Erhöhung des Mindestlohns und die schwindende Attraktivität des Reisestandorts Berlin als Hauptfaktoren. Besonders die zunehmende Obdachlosigkeit und der offene Drogenkonsum auf den Straßen schreckten ausländische Touristen ab. Mit nur 64 Zimmern sei das Haus zunehmend unwirtschaftlich geworden, zumal sich der Vermieter weigere, das historische Gebäude zu sanieren und an moderne Standards anzupassen. Die Betreiber des The Circus Hotels sind jedoch nicht untätig.

Sie halten bereits nach einer neuen Immobilie in Berlin Ausschau. Gesucht wird ein schöner Standort in guter und zentraler Lage, um das Boutique-Hotel nach erfolgreichem Vertragsabschluss wieder zu eröffnen. Die Zukunft des Hotels bleibt also ungewiss, doch die Gründer sind optimistisch. Das benachbarte, gleichnamige Hostel und die Circus Apartments der Betreibergruppe sind von der Schließung nicht betroffen und bleiben vorerst bestehen.

Die Schließung des Hotels ist ein herber Schlag für den Berliner Tourismus, der ohnehin unter den Nachwirkungen der Pandemie und den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen leidet. Die Suche nach einem neuen Standort zeigt jedoch, dass die Betreiber an Berlin festhalten und auf eine baldige Wiedereröffnung hoffen





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