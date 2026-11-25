Post Malone, Shawn Mendes und zuletzt Kygo: Das Superbloom Festival hat seit 2022 große Namen nach München geholt. Nun ziehen die Veranstalter einen Schlussstrich. Als Grund nennen sie die laufenden Umbauarbeiten am Standort im Olympiapark.

Post Malone, Shawn Mendes und zuletzt Kygo: Das Superbloom Festival hat seit 2022 große Namen nach München geholt. Nun ziehen die Veranstalter einen Schlussstrich. Als Grund nennen sie die laufenden Umbauarbeiten am Standort im Olympiapark.

Das Superbloom Festival in München wird nicht fortgeführt. Das haben die Veranstalter auf der Homepage des Festivals bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung heißt es zudem, die Entscheidung sei "mit großem Bedauern" gefallen. Als Grund nennen die Verantwortlichen die laufenden Umbauten am Standort.

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Diese machten es unmöglich, den eigenen Qualitätsanspruch zu halten und das Festival als Gesamterlebnis umzusetzen, für das Superbloom in den vergangenen Jahren gestanden habe. Schon in diesem Jahr musste sich das Festival wegen des Umbaus des Olympiastadions neu aufstellen. Statt des gewohnten Großevents gab es eine Kombination aus Festival und Konzerten. Im August standen unter anderem Kygo, Tom Odell, Zara Larsson und Zartmann auf der Bühne.

Pro Tag kamen nach Angaben der Veranstalter rund 20.000 Besucherinnen und Besucher. Hinzu kamen drei sogenannte Superbloom Concert Days mit Lorde, Sombr und Lewis Capaldi, die zusammen mehr als 30.000 Fans anzogen. Zum Vergleich: 2025 hatte das Festival noch rund 60.000 Menschen in den Olympiapark gelockt. Damals gehörten Post Malone, Hozier, Nelly Furtado und Shawn Mendes zum Line-up.

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Festivaldirektorin Fruzsina Szép erinnert an den Ursprung des Namens.

"Ein Superbloom ist ein seltenes Naturphänomen, das als Inspiration für den Namen und das Konzept des Festivals diente", erklärt sie. Im Olympiapark habe sich das Festival zu einem besonderen Ort der Begegnung für alle Generationen entwickelt.

"Der Abschied fällt schwer", so Szép. "Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf diese Zeit zurück und hoffe, dass das Superbloom eines Tages erneut erblühen kann. " Die Tür für ein Comeback lässt sie damit zumindest einen Spalt offen. Die Veranstalter bedanken sich bei Fans, Künstlern, Partnern und Dienstleistern sowie beim Olympiapark München und der Stadt München für die gemeinsamen Jahre.

Seit der Premiere im Jahr 2022 hatte sich das Superbloom einen festen Platz in der Münchner Eventszene erarbeitet. Als reines Musikevent verstanden die Macher das Superbloom nie. Neben den Konzerten setzte das Programm auf Inhalte aus Wissenschaft, Kultur, Nachhaltigkeit, Lifestyle und gesellschaftlichem Engagement.