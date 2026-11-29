Kissinger Hütte in der Rhön: Pächterin Beverly Borg nennt die neue Küche eine Katastrophe und steigt aus. Rhönklub sucht Nachfolger bis 30. November.

Kissinger Hütte in der Rhön: Pächterin Beverly Borg nennt die neue Küche eine Katastrophe und steigt aus. Rhönklub sucht Nachfolger bis 30. November. Verschneite Berghütte in Bayern: Die neu gebaute Kissinger Hütte in der Rhön steht nach dem Rückzug ihrer Pächterin vorerst ohne Wirt da .

Die Küche ist neu, die Betten sind bezogen, auf dem Dach glänzt die Solaranlage. Trotzdem bekommt auf der Kissinger Hütte in der Rhön derzeit kein Wanderer ein. Bis Montag, 30. November, nimmt der Rhönklub Bad Kissingen noch Bewerbungen für die Nachfolge an, so steht es in derIm März 2025 brannte der historische Hauptteil nieder, rund 120 Feuerwehrleute konnten ihn nicht retten.

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Der Verein baute für rund fünf Millionen Euro neu. Statt wie geplant im Juli wurde die neue Hütte am 22. und 23. Oktober 2026 eingeweiht, vor rund 500 Gästen. Die designierte Wirtin war bei der Feier nicht dabei.