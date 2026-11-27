Für Alexander Zverev endet seine Traumsaison mit einer großen Enttäuschung im Davis Cup. Das deutsche Team muss sich zunehmend mit einem Umbruch beschäftigen.

Für Alexander Zverev endet seine Traumsaison mit einer großen Enttäuschung im Davis Cup. Das in die Jahre gekommene deutsche Team muss sich zunehmend mit einem Umbruch beschäftigen.

Nach dem bitteren Ende einer sagenhaften Saison wollte Alexander Zverev den Tennistrubel nur noch hinter sich lassen. Endlich Ruhe nach elf Monaten voller Entbehrungen und Erfolge, ab in den wohlverdienten Urlaub auf den Malediven. Und so überließ der Topstar die Analyse des„Uns bedeutet der Davis Cup sehr, sehr viel. Die Enttäuschung überwiegt, aber wir probieren es nochmal“, sagte Doppel-Experte Kevin Krawietz zwar tapfer, doch vieles spricht dafür, dass die deutschen Siegchancen in den kommenden Jahren nicht besser werden.

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Das unnötige wie unerwartete 1:2 im Viertelfinale gegen Großbritannien, das auch Zverev mit seinem Einzelerfolg nicht verhindern konnte, war jedenfalls der letzte Endrunden-Auftritt in der aktuellen Besetzung. Krawietz' langjähriger Partner Tim Pütz beendet im Frühjahr 2027 seine erfolgreiche Karriere. Und auch Zverevs restliche Teamkollegen nähern sich dem Ende ihrer Profi-Laufbahn. Der langjährige Leader Jan-Lennard Struff?