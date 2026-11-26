Die deutschen Tennis-Herren scheitern im Davis Cup-Viertelfinale in Bologna trotz Siegen von Alexander Zverev an Henry Patten und Neal Skupski.

Die deutschen Tennis-Herren haben ihr Traumprojekt im Davis Cup 2024 in der ersten Runde beendet. Trotz eines deutlichen Einzelsiegs durch Weltranglistenersten Alexander Zverev reichte es in der Arena von Bologna am Samstag nicht für den Einzug ins Halbfinale. Das Viertelfinal-Halbfinale endete mit einer Gesamtnote von 1:2 für das Team Deutschland, nachdem die Doppelpartner Kevin Krawietz und Tim Pütz im entscheidenden Match den britischen Kontrahenten Henry Patten und Neal Skupski unterlagen.

Krawietz und Pütz scheitern im entscheidenden Doppelmatch

Die britische Doppel-Kombination Henry Patten und Neal Skupski setzte sich im entscheidenden Satz der vierten Partie mit 2:6, 6:7 (6:8) durch. Patten, der aktuell an der Nummer 1 der Weltrangliste steht, und Skupski nutzten ihre Klasse, um die deutschen Hoffnungen auf den Titel zu begraben. Tim Pütz, der nach der Saison 2025 seine Profikarriere beenden wird, konnte in seinem letzten Davis-Cup-Auftritt nicht an seine übliche Topform anknüpfen. Auch sein Partner Kevin Krawietz ließ trotz massiver Unterstützung durch die deutsche Fanbank mehrere entscheidende Chancen ungenutzt. Nach einer Spieldauer von 1 Stunde und 41 Minuten stand das Aus für Deutschland fest.

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Struff verliert hart umkämpftes Einzel gegen Cameron Norrie

Der erste Tag der Begegnung startete mit einer knappen Niederlage für Jan-Lennard Struff gegen den Briten Cameron Norrie. Struff verlor das Match in drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und 2:6. Norrie, der einst an Nummer 8 der Weltrangliste stand, zeigte sich in bemerkenswerter Form und profitierte von einer starken Unterstützung durch die britischen Zuschauer, die die Atmosphäre in der Arena dominierten. Struff kämpfte sich zwar zurück ins Spiel, doch Norrie bewies im entscheidenden Satz die nötige Geduld und Konstanz, um das Spiel für sich zu entscheiden.

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Zverev gewinnt klar gegen Arthur Fery und belebt Hoffnung

Bevor die Doppel-Partie entschieden wurde, sorgte Alexander Zverev für die einzige positive Nachricht für das deutsche Team. Der 29-Jährige besiegte den Wimbledon-Halbfinalisten Arthur Fery in nur 71 Minuten klar mit 6:3, 6:2. Es war Zverevs Dritterfolg gegen Fery in diesem Jahr. Trotz eines zuletzt schmerzhafte Empfindens im Sprunggelenk zeigte sich der ATP-Finals-Verlierer von körperlicher Verfassung her stabil. Zverev äußerte vor dem Doppelmatch seine Zuversicht: "Das Team hat mich heute gebraucht und ich bin froh, dass ich liefern konnte." Er wollte seine erfolgreiche Saison mit zwei Major-Titeln unbedingt mit einem Davis-Cup-Triumph krönen.

Kritische Rückschlag für Teamchef Michael Kohlmann und DTB

Die Niederlage markiert eine weitere bittere Enttäuschung für die Mannschaft unter der Leitung von Teamchef Michael Kohlmann. Das deutsche Team hatte sich im aktuellen Jahr große Chancen auf den Titel ausgerechnet. Dies ist bereits das dritte Mal in Folge, dass Deutschland das Davis-Cup-Finale verpasst, nach den beiden Halbfinal-Niederlagen in den vergangenen zwei Jahren. Ziel war es, den ersten Titel in diesem prestigeträchtigen Nationenwettbewerb seit 1993 einzufahren. Stattdessen kämpft nun Großbritannien gegen Top-Favorit Spanien sowie Österreich um die Qualifikation für das Finale. Die Chancen des DTB-Teams, die vor Turnierbeginn als gut galten, haben sich damit zunichte gemacht.