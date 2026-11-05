Aus Kevin allein zu Haus: Was machen Joe Pesci und Daniel Stern heute?

Joe Pesci und Daniel Stern, die Kult-Einbrecher Harry und Marv aus Kevin allein zu Haus, leben heute ruhig. Erfahren Sie über ihren jetzigen Lebensstil und Karrierestatus.

Die Figuren Harry und Marv sind fest in der Popkultur verwurzelt, doch die Schauspieler hinter den Masken, Joe Pesci und Daniel Stern, haben ihr Leben anders gestaltet. Ursprünglich bekannt aus dem weltweiten Weihnachtshit "Kevin - Allein zu Haus", haben sich beide Darsteller erfolgreich aus dem unmittelbaren Rampenlicht zurückgezogen. Während ihre fiktiven Rollen als ungeschickte Einbrecher für absurdes Chaos und schmerzhafte Gags sorgten, leben die Schauspieler heute截然不同的 Leben abseits der Hauptbühne. Dieser Artikel beleuchtet den aktuellen Status der beiden Hollywood-Größen und ihre Tätigkeiten jenseits der Kinoleinwand.

Joe Pescis Karrierehöhepunkte und Rückzug

Joe Pesci, der in "Kevin - Allein zu Haus" die Figur Harry verkörperte, ist weitaus mehr als nur der irritierbare Teil des Einbrecherduos. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Weihnachtsklassikers war er bereits ein etabliertes Schwergewicht der amerikanischen Filmindustrie. Im gleichen Jahr erschien Martin Scorseses Mafia-Epos "GoodFellas", in dem Pesci den Gangster Tommy DeVito spielte. Diese Rolle etablierte ihn als gefürchtete und unberechenbare Figur, was einen starken Kontrast zu seiner comedy-lastigen Darstellung im Kinderfilm darstellt. Für seine Leistung in "GoodFellas" erhielt er den Oscar als bester Nebendarsteller. Pesci hielt dabei eine der kürzesten Oscar-Reden in der Geschichte der Verleihung, was seine pragmatische Art unterstrich.

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Nach dem Erfolg in der Mafia-Dramatik festigte Pesci seinen Ruhm in der Actionkomödie "Lethal Weapon". Als nerviger Partner Leo Getz wurde er zu einem festen Bestandteil der Filme mit Mel Gibson und Danny Glover. Diese Rollen zeigten seine Vielseitigkeit, doch gegen Ende der 1990er-Jahre entschloss er sich, sich schrittweise aus dem aktiven Filmgeschäft zurückzuziehen. Pesci widmete sich fortan stärker seinen privaten Leidenschaften. Der Golf-Enthusiast konzentrierte sich auf seinen Sport, während er parallel seine Karriere als Jazzsänger vorantrieb. Dieser Schritt markierte eine bewusste Pause von der ständigen Präsenz in Hollywood.

Obwohl er lange abwesend war, erhielt Pesci dennoch erneut internationale Anerkennung. Für sein Comeback in der Rolle eines intelligenten Gefährten in einer Biografie über den Boxer Micky Ward wurde er für einen weiteren Oscar nominiert. Dies war jedoch kein endgültiges Comeback in der Branche. Seitdem übernahm er nur noch sporadisch Rollen. Dazu zählt eine kleinere Partie in dem Film "Day of the Fight" sowie seine Auftritte in der Serie "Bupkis". In dieser Serie, die er 2023 neben Pete Davidson spielte, zog er autobiografische Elemente für die Darstellung heran, was sein Engagement für das Handwerk trotz der Distanz zum Mainstream zeigt.

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Daniel Sterns zurückgezogener Lebensstil

Daniel Stern, der die Figur Marv spielte, repräsentiert den etwas begriffsstutzigeren Aspekt des Duos und trug vermutlich den Großteil der physischen Strafen der Kinderfallen auf sich. Im Gegensatz zu Pescis weiterhin erkennbarer, wenn auch reduzierter, Präsenz im Unterhaltungsgewerbe führt Stern ein deutlich ruhigeres und abgelegeneres Leben. Er hat sich vollständig vom Trubel der Hauptstadt und den Dreharbeiten entfernt. Seine Wahl fiel auf ein ländliches Umfeld, das Ruhe und Kreativität erlaubt, fernab der Kameralinsen und Pressetermins.

Heute lebt Daniel Stern zurückgezogen auf einer Farm in Kalifornien. Dieses Leben bietet ihm die Möglichkeit, verschiedenen kreativen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten nachzugehen. Er arbeitet dort als Bildhauer, was seinen künstlerischen Ausdruck in einer analogen, körperlichen Form ermöglicht. Zusätzlich züchtet er Orangen auf seinem Grundstück, was ihm direkten Kontakt zur Natur und zu den Jahreszeiten gibt. Diese Tätigkeiten stehen im starken Kontrast zur schnellen, digitalen Welt des Filmschaffens. Als Schauspieler tritt er inzwischen nur noch äußerst unregelmäßig in Erscheinung.

Als einer seiner letzten bekannten Auftritte vor der Kamera ist seine Teilnahme an der vierten Staffel der Apple-TV-Sci-Fi-Serie "Silo" zu nennen. Diese Rolle bestätigte zwar sein Talent, markierte aber keine Rückkehr in den Dauerbetrieb der Branche. Stern scheint seinen Fokus bewusst auf persönliche Projekte und sein privates Umfeld gelegt zu haben. Die Entfernung vom öffentlichen Leben ermöglicht es ihm, seine Hobbys und künstlerischen Neigungen ohne den Druck von kommerziellen Erwartungen zu verfolgen. Dies spiegelt eine bewusste Priorisierung des privaten Wohlbefindens wider.

Dauerhafte Freundschaft der beiden Akteure

Obwohl die Dreharbeiten an den Filmen, in denen Harry und Marv agierten, bereits mehr als drei Jahrzehnte zurückliegen, verbindet die beiden Schauspieler eine anhaltende Verbundenheit. Die Freundschaft, die während der Produktion entstand, hat die Jahre und unterschiedlichen Karrierewege überdauert. Dies ist für ein Ensemble, das oft in stressigen und physisch anspruchsvollen Situationen auf der Leinwand agieren musste, ein bemerkenswerter Aspekt. Die gemeinsame Geschichte in der Filmreihe schuf ein Fundament, das über reine Kollegialität hinausgeht.

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2024 gab Daniel Stern gegenüber dem Magazin "People" bekannt, dass er und Joe Pesci noch immer eng befreundet sind. Diese Bestätigung unterstreicht die Authentizität ihrer Verbindung. Die beiden treffen sich mindestens einmal im Jahr, um sich auszutauschen und die Freundschaft zu pflegen. Diese regelmäßigen Treffen stellen sicher, dass die historische Bedeutung ihrer Zusammenarbeit weiterhin gewürdigt wird, auch wenn sie nicht mehr gemeinsam vor der Kamera stehen. Die beiden Schauspieler blicken somit auf eine lange, erfolgreiche Partnerschaft zurück, die auch nach der Pausierung der Karrieren fortbesteht und das Andenken an das kultige Einbrecherduo lebendig hält.