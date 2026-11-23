Die Stadt Aichach stellt 20.000 Euro für die statische Instandsetzung der Algertshausener Kirche bereit. Diese ist seit rund vier Jahren für die Öffentlichkeit gesperrt.

Die Stadt Aichach stellt 20.000 Euro für die statische Instandsetzung der Algertshausener Kirche bereit. Diese ist seit rund vier Jahren für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Kirche St. Peter und Paul im Aichach er Stadtteil Algertshausen ist seit rund vier Jahren aus statischen Gründen nicht mehr zugänglich.

Sie muss aufwändig saniert werden. Die Kirche St. Peter und Paul im Aichacher Stadtteil Algertshausen ist seit rund vier Jahren aus statischen Gründen nicht mehr zugänglich. Sie muss aufwändig saniert werden.er Stadtteil Algertshausen nicht mehr zugänglich. Das Gotteshaus muss saniert werden.

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Unter anderem sind dringend statische Instandsetzungsarbeiten nötig. Die Stadt Aichach bezuschusst sie im nächsten Jahr mit 20.000 Euro. Für die Instandsetzungsarbeiten muss das Dach um den Turm abgedeckt werden. Dazu ist ein Arbeitsgerüst erforderlich.

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Danach werden die fauligen Mauerlatten ertüchtigt. Außerdem wird ein Stahlbock eingebaut, der die Lasten aus dem Turm auf die tragenden Außenwände der Kirche überträgt. Eine Kostenschätzung kommt für die gesamten Arbeiten auf eine Summe von rund 196.000 Euro. Der Stadtrat hatte grundsätzlich festgelegt, dass für das Kirchenschiff keine Zuschüsse bezahlt werden; im Bereich der Kirchtürme deckelte er die Höhe der Zuschüsse auf die Hälfte der zuwendungsfähigen Kosten.

Wie im Finanzausschuss erläutert wurde, hat die Algertshausener Kirche aber keinen Turm, sondern nur einen aufgesetzten Dachreiter. Da dessen Funktion der eines Kirchturms ähnlich sei, bezuschusst die Stadt ihn auf Empfehlung der Rathausverwaltung in ähnlicher Weise. Die Entscheidung im Finanzausschuss fiel einstimmig, wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel auf Anfrage mitteilte.