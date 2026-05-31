Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke in NRW - Prävention und Meldung von Brutstätten

Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Nordrhein‑Westfalen aus. Behörden raten zu Schutzmaßnahmen im Garten und zur Meldung gefundener Exemplare, um das Risiko von Virusübertragungen zu senken.

Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) breitet sich in Nordrhein‑Westfalen zunehmend aus und stellt damit ein wachsendes Gesundheit srisiko für die Bevölkerung dar. Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz (LfGA) weist darauf hin, dass bislang nur einzelne, lokal begrenzte Populationen im Rheinland nachgewiesen wurden, sich jedoch bereits etablierte Bestände in Bonn und im Rhein‑Erft‑Kreis zeigen.

Im vergangenen Jahr ergab die Überwachung erstmals das Auftreten der Mücke in vier Kölner Stadtteilen, und die Stadt Köln erwartet in den kommenden Monaten ein weiteres Wiederaufkommen. Im Gegensatz zu vielen heimischen Stechmücken ist die Tigermücke nicht nur in der Dämmerung aktiv, sondern bevorzugt tagsüber zu beißen, was das Risiko von Kontakten mit Menschen erhöht. Die Stichreaktionen ähneln gewöhnlichen Mückenstichen, jedoch kann die Art Krankheitserreger wie Dengue‑, Chikungunya‑ und Zika‑Viren übertragen.

Bisher wurden solche Infektionen in Deutschland noch nicht nachgewiesen, Experten warnen jedoch, dass der Klimawandel die Verbreitung der Mücke begünstigt und die Gefahr einer Übertragung von Viren nur eine Frage der Zeit sei. Die ersten Tigermücken werden normalerweise erst ab Ende Mai aktiv, doch das Leibniz‑Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) meldete bereits im Februar des laufenden Jahres ein Exemplar aus dem Raum Bonn, was die ungewöhnlich frühen Aktivitäten unterstreicht.

Die Insekten sind mit einer Körperlänge von nur fünf bis zehn Millimetern klein, tragen charakteristische schwarz‑weiße Streifen und lassen sich leicht mit anderen heimischen Mückenarten verwechseln. Deshalb ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger mögliche Brutstätten in ihrem Umfeld erkennen und beseitigen. Offene Wasseransammlungen in Regentonnen, Eimern, Blumenkästen oder Gießkannen bieten ideale Entwicklungsstätten für die Larven.

Das LfGA und die Stadt Köln empfehlen, diese Behälter mit feinmaschigen Insektenschutznetzen zu versehen, um die Eiablage zu verhindern, und sie mindestens einmal pro Woche zu entleeren oder umzudrehen, sodass stehendes Wasser vermieden wird. Zur Eindämmung der Ausbreitung fordert das LfGA zudem das aktive Melden von Fundstellen. Wer eine Tigermücke entdeckt, solle das Tier vorsichtig einfangen, im Gefrierschrank einfrieren und an den Mückenatlas des ZALF senden, wo Fachleute die Bestimmung und Dokumentation übernehmen.

Durch die flächendeckende Sammlung von Daten können die Behörden die Verbreitung besser nachverfolgen und gezielte Kontrollmaßnahmen einleiten. Neben den individuellen Schutzmaßnahmen wie das Tragen von langärmliger Kleidung und Insektenschutzmitteln raten die Gesundheitsbehörden zu einer generellen Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema. Nur durch ein gemeinsames Vorgehen von Behörden, Wissenschaft und Bürgern lässt sich das Risiko einer zukünftigen Übertragung von tropischen Viren durch die Asiatische Tigermücke wirksam reduzieren





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