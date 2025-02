Auschwitz-Überlebende Eva Szepesi mahnt Jugend zur Verantwortung

Eva Szepesi, 91-jährige Auschwitz-Überlebende, warnt bei „Markus Lanz“ vor Antisemitismus und fordert die Jugend zur Verantwortung für die Zukunft auf.

Eva Szepesi , eine 91-jährige Auschwitz-Überlebende, mahnte in einem eindrucksvollen Auftritt bei „Markus Lanz“ die Jugend in Deutschland zur Verantwortung : „Ihr habt die Verantwortung , dass so etwas nie mehr passieren soll.“ Sie betonte, dass der Holocaust nicht in Auschwitz begann, sondern mit Worten, Schweigen und Wegschauen der Gesellschaft. An dem selben Tag sprach auch der Sportjournalist und Sohn eines Holocaust -Überlebenden, Marcel Reif, vor dem Bundestag.

Er berichtete von der Sprachlosigkeit seines Vaters über das Erlebte, aber drei Worte seines Vaters blieben ihm unvergesslich: „Sei ein Mensch!“ Reif kritisierte die deutsche Erinnerungskultur und Sätze wie „Wir müssen unsere Vergangenheit aufarbeiten“. Er fragte: „Wir möchten aufarbeiten, was dieser Frau angetan wurde? Aufarbeiten? Wie soll das denn gehen?“Szepesi appelliert bei ihren Vorträgen an die Jugend und findet in ihnen Hoffnung. Sie erzählt von ihrer persönlichen Geschichte und mahnt: „Ihr könnt nichts dafür, was damals passiert ist. Aber ihr habt die Verantwortung, dass so etwas nie mehr passieren soll.“ Sie fordert die Jugend auf, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren und für die Demokratie einzustehen. Reif hingegen beklagt die mangelnde Konsequenz bei der Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland. Er kritisiert die Weigerung der Behörden, Antisemitismus klar zu benennen und zu bestrafen. Laura Cazés von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland bestätigt diese Beobachtung und betont, dass Antisemitismus, obwohl er offenkundig geschieht, nicht hinreichend benannt wird.





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

AUSCHWITZ Holocaust Antisemitismus Eva Szepesi Jugend Verantwortung Erinnerungskultur Demokratie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

80 Jahre Auschwitz-Befreiung: Überlebende Eva Umlauf appelliert gegen VergessenAnlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz spricht die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf in der ZDF-Sendung „heute journal“ über ihre Erfahrungen und mahnt gegen Antisemitismus und Vergessen.

Weiterlesen »

Überlebende Eva Umlauf mahnt zur Aufklärung zum Holocaust-GedenktagEva Umlauf, eine Überlebende des Holocaust, kehrt zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz zurück und fordert mehr Aufklärung über die Schrecken des Nationalsozialismus, besonders bei jungen Menschen.

Weiterlesen »

„Skelette schon, mit Haut überzogen und abwesendem Blick“Überlebende von Auschwitz verlassen das Lager.

Weiterlesen »

Antisemitismus: Überlebende von Auschwitz haben Angst80 Jahre nach Auschwitz gibt es nur noch wenige Zeitzeugen. Drei Überlebende des Konzentrationslagers beunruhigt der zunehmende Judenhass seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober.

Weiterlesen »

Auschwitz: Was berichten Überlebende des Holocaust?Ihre Geschichten berühren. Ihre Worte beeindrucken. Ihre Gesichter zeigen, was kein Buch erklären kann. Menschen, die Auschwitz überlebten sind wichtige Stimmen der Erinnerung.

Weiterlesen »

80 Jahre Auschwitz Befreiung: Überlebende mahnen zur MahnungAnlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wurden in Polen die Opfer des Holocausts geehrt. Überlebende zogen in die ehemalige Todesstätte zurück und erinnerten an die Gräueltaten des Nazi-Regimes. Der Gedenktag ist auch eine Mahnung gegen Vergessen und antisemitische Gewalt in der heutigen Zeit.

Weiterlesen »