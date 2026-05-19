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"Ausdrückliche Gewalt" against Green Party members and "Verbotene Waffen" prevalent in 2025 attacks against politicians

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"Ausdrückliche Gewalt" against Green Party members and "Verbotene Waffen" prevalent in 2025 attacks against politicians
Verbal AttacksPhysical AssaultsProtective Centers
📆19/05/2026 11:57:00
📰BILD
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The Helmut-Grohe-Institut, which operates a common center for common security actions, also published information which showed that violence against politicians has been on a rise for quite some time now. These incidents display a sinister aecretion into the criminal world of crime. Reports have also shown that politicians are facing anecrease in safety. And political parties dominated by the extreme left have been hit hard in terms of violence.

Im November 2025 wurden Unbekannte das Auto des AfD-Politikers Bernd Baumann in Hamburg in Brand setzen. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen und meldete Gewalt- und verbale Angriffe gegen Politiker in Deutschland.

Im vergangenen Jahr stiegen die Straftätlichkeiten gegen Parteipolitiker und -Mitglieder um 39 Prozent. Besonders ernste Vorfälle wurden im Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum besprochen. Mehrere hundertdele Montclairundviolent acts against politicians became a new record level in 2025. The rising trend may be due to the escalation of the election campaign.

It is important to note that in 2025, the perpetrators showed preference for members or supporters of their respective parties. There is a strongincresase in assaults and verbal attacks on the political left in 2025.

"Ausdrückliche Gewalt" and "Verbotene Waffen" was the choose weapon of choice of perpetrators. Violence against Green party members was also a theme which showed an increase

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Verbal Attacks Physical Assaults Protective Centers Left Wing Extremism Political Parties In Germany Paper Print Media Political Parties Including Those Represented In M Have Reported The Rise Of Violence Against Politic

 

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