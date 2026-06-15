Bei einem Fußballspiel in Thüringen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern der Heimmannschaft und vermummten Personen. Die Polizei ist auf dem Fall und prüft, ob Sondershäuser Fans beraubt wurden.

Bei einem Fußball spiel in Thüringen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern der Heimmannschaft und vermummten Personen. Die Polizei ist auf dem Fall. Der Spieler, der verletzt wurde, ist nach der zweiten Halbzeit wieder auf den Platz gegangen.

Die Partie wurde fortgesetzt und endete mit einem Sieg für Eintracht Sondershausen. Die Polizei prüft, ob Sondershäuser Fans beraubt wurden. Die Aufnahmen der Vorfälle sollen ausgewertet werden. Die Polizei hat keine Hinweise auf die mutmaßlichen Täter gefunden.

Die Partie war ein Landesklasse-Spiel zwischen dem SC 1918 Großengottern und Eintracht Sondershausen. Die Partie fand am Samstag statt und war Teil der 7. Liga. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Umstände des Vorfalls.

Die Partie wurde fortgesetzt, obwohl die Auseinandersetzung zwischen den Anhängern und den vermummten Personen zu einem Spieler von Eintracht Sondershausen verletzt wurde. Der Spieler war zunächst unter Schock und mit einer blutenden Nase in die Katakomben gegangen, aber er war nach der zweiten Halbzeit wieder auf dem Platz. Die Polizei hat keine Hinweise auf die mutmaßlichen Täter gefunden und die Partie wurde fortgesetzt, obwohl die Auseinandersetzung zu einem Spieler von Eintracht Sondershausen verletzt wurde





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