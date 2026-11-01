Ausfall bei Aston Martin: Alonso und Stroll in Mexiko ausgeschieden

Fernando Alonso und Lance Stroll sind früh in Mexiko ausgeschieden. Aston Martin verliert weiter an Boden, während Kimi Antonelli die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Fernando Alonso und Lance Stroll haben beim Grand Prix in Mexiko für den Rennstall Aston Martin einen weiteren tiefen Punkt in einer schwierigen Saison markiert. Beide Piloten schieden bereits nach sieben Runden aus, was die Probleme des britischen Traditionsrennstalls unterstreicht. Während der spanische Weltmeister von Fernando Alonso das Fahrzeug abstellen musste, um zur Box zu fahren, rollte der kanadische Fahrer Lance Stroll eine Runde später aus und löste damit eine Phase mit Virtual Safety Car aus.

Kritik und Frustration im Rennstall

Diese Entwicklung sorgt für erhebliche Enttäuschung in der Mannschaft und bei den Fans. Ralf Schumacher und Sascha Roos äußerten sich im Kommentar bei Sky sehr deutlich und nannten die Situation einfach nur peinlich. Ausgerechnet in Mexiko, wo sich Aston Martin eigentlich bessere Ergebnisse erhofft hatte, trat erneut die Schwäche des Teams zutage. Die Stimmung in der Boxengasse und unter den Verantwortlichen ist angesichts der wiederholten Ausfälle eindeutig von Frustration geprägt.

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Alonso zeigt Potenzial in der Höhe

Bereits am Freitag hatte Fernando Alonso eine starke Leistung gezeigt, die für Aston-Martin-Verhältnisse bemerkenswert war. Dort war er so nah an der Spitze wie noch nie in dieser Saison. Der Grund für diese positive Entwicklung liegt in den speziellen Bedingungen in Mexiko. Da spielt die Antriebseinheit, die oft als große Achillesferse des Rennstalls gilt, eine geringere Rolle. Trotz der langen Start-und-Ziel-Geraden ist die Leistung des Motors in der Höhe und der dünnen Luft nicht ausschlaggebend für den Erfolg.

Qualifying als große Enttäuschung

Der Samstag brachte jedoch eine große Enttäuschung für das Team. Alonso musste seinen Boliden bereits im Qualifying abstellen und zeigte danach in einem Interview seinen großen Unmut über die Situation. Er erklärte, dass man von weit hinten startend keine Chance habe, anderen Autos dicht zu folgen. Daher sei nicht viel machbar gewesen. Er glaubte, dass eine große Gelegenheit verpasst wurde. Die Frustration sei kaum in Worte zu fassen und ziehe sich durch das gesamte Jahr hindurch.

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Wunsch auf Pause und Ausfall am Sonntag

Tatsächlich soll der zweifache Weltmeister gegenüber spanisch sprechenden Medien geäußert haben, dass er direkt nach Brasilien fahren wolle, wo am kommenden Wochenende der nächste Grand Prix stattfindet. Er wollte ursprünglich auf das Rennen in Mexiko verzichten, um sich zu erholen. Viel Kraft und Schweiß hat er nun am Sonntag in Mexiko jedoch ebenfalls nicht gelassen. Sechs Runden lang war sein Arbeitstag bereits beendet.

Vergleich mit Kimi Antonelli

Während die Veteranen bei Aston Martin kämpfen, steht mit Kimi Antonelli ein junger Fahrer im Fokus. Mit 20 Jahren steht er vor seinem Premieren-Titel, auf den in der gesamten Saison geschaut wird. Dies sorgt für einen weiteren Kontrast zu den jüngsten Ereignissen bei Aston Martin. Alonso kann sich nun tatsächlich direkt auf den Weg nach São Paulo machen, während das Team in Mexiko einen weiteren negativen Punkt notieren muss. Die Verkorkung der Saison setzt sich fort.