Ausflug mit Würfelwanderkennung

Am Ende des Trails wird die Punkte gezählt, obwohl jeder Wanderer seine eigenen Erlebnisse sammelt.

Wir packen unseren Rucksack , schnüren die Wanderschuhe und gehen los. Passend zu unserem Ausflug bekommen alle Mitwanderer ein Logbuch und einen Stift. Auf dem Tisch liegt unsere Wanderkarte , welche die verschiedenen Stationen unserer gemeinsamen Würfelreise zeigt, außerdem eine Reihe Würfel mit verschiedenen Symbolen.

Zusätzlich suchen wir uns von einem der Nationalparks eine Parkkarten aus. Jetzt starten wir unseren Ausflug, der aus drei Wanderungen mit je einer Tag- und einer Nachtphase besteht. Bei jedem Zug wählen wir einen der ausliegenden Würfel und versuchen, durch geschicktes Ankreuzen in unserem Logbuch die schönsten Erlebnisse auf der Wanderung zu sammeln. Dabei sollten wir unsere Wasservorräte nicht aus den Augen verlieren. Ist unsere Wandergruppe am Ende des Trails angekommen, werden Punkte gezählt





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