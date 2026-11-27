Immer mehr Menschen wollen weniger Geld ausgeben. Aber kann man Verzicht ausgerechnet auf Instagram und TikTok erfolgreich vermarkten?

Shopping-Hauls, Luxusprodukte und ständig neue Trends: Auf Instagram und TikTok dreht sich vieles ums Kaufen. Doch ausgerechnet dort wächst eine Gegenbewegung: der Trend des „Underconsumption“.den Alltag mit einem bewussten Konsumverhalt dem „Underconsumption“.

Anders als bei anderen Social-Media-Trends handelt sich dabei nicht um eine Ästhetik, sondern um einen Lifestyle. Das Motto: Weniger ist mehr. Shampoo wird vollständig aufgebraucht, Marmeladengläser werden wiederverwendet, Kleidung wird Secondhand gekauft und abgetragene Stücke werden repariert, statt sie wegzuwerfen. Nutzer zeigen in Videos, wie sie Dinge länger nutzen und auf unnötige Neuanschaffungen verzichten.

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Der Trend wird ausgerechnet auf Social-Media-Plattformen groß, auf denen ein exzessives Konsumverhalten häufig vorgelebt wird. Stolz präsentieren Nutzer dort ihren bewussteren Lebensstil. Neu ist die Idee allerdings nicht. Sie reicht weit in die Geschichte zurück.