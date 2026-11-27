Das bislang bestätigte Figurenensemble in „Avengers: Doomsday“ ist bereits gewaltig. Doch wird sicherlich noch der eine oder andere Held dazukommen, darunter womöglich Spider-Man, wie jetzt sogar Robert Downey Jr. angedeutet hat.

Das bislang bestätigte Figurenensemble in „Avengers: Doomsday“ ist bereits gewaltig. Doch wird sicherlich noch der eine oder andere Held dazukommen, darunter womöglich Spider-Man, wie jetzt sogar Robert Downey Jr. angedeutet hat.waren sich viele sicher: Trotz dieser gewaltigen Ansammlung an Stars und ihren Figuren, wird sich Marvel in bester MCU-Manier für den Film selbst noch so manchen überraschenden Auftritt aufsparen.

Folglich wird unter Fans natürlich wild spekuliert, welche Heldinnen und Helden noch im großen Comic-Spektakel vorbeischauen werden. Besonders häufig wird hier Spider-Man angeführt, der bei den bisherigen Ankündigungen schmerzlich vermisst wurde. Noch einmal befeuert durch den Riesen-Erfolg von „ gehen viele davon aus, dass sich der beliebte Wandkrabbler beim Kampf gegen den mächtigen neuen Oberschurken Doctor Doom ebenfalls blicken lässt.

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Und genau darauf liefert ein neuer Post vonein Bild von Doom in seinem Comic-Look geteilt, der an einer Tafel versucht, eine Sitzordnung für ein anstehendes Thanksgiving-Fest festzulegen, und daran verzweifelt. Schließlich gilt es hier offenbar, viele wichtige Figuren aus „Avengers: Doomsday“ unterzubringen. Ob er Bruce Banner einladen soll, überlegt Doom zwar noch , dafür finden sich an der Tafel bereits allerlei andere bekannte Namen.