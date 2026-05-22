Ausgezeichnete Schnäppchen: Ninja Double Stack Pro und Airfryer von Cosori im Angebot

Bieten Back Market und Cosori derzeit ein breites Angebot an Küchenhilfen an, darunter eine platzsparende Ninja Double Stack Pro und ein reduzierter Airfryer von Cosori. Beide Geräte sind spülmaschinenfest, bieten Platzersparnis und versüßen die Ernährung mit fettarmen Alternativen zu traditioneller Kochkunst.

Hier ist die Ninja Double Stack Pro, eine platzsparende und leistungsstarke Heißluftfritteuse zum heißen und fettarmen Kochen für bis zu sechs Personen. Sie nimmt vergleichsweise wenig Platz auf der Arbeitsfläche ein und ermöglicht gleichzeitig das schnelle Heißluftfrittieren von fettarmen Speisen für sechs Personen in kleinen Küchen.

Mit rund 60 Euro Rabatt im Vergleich zum aktuellen Neupreis von Ninja bietet Back Market eine gute Gelegenheit, dieses robustes Küchengerät aufzufüllen. Der Airfryer von Cosori mit Platzersparnis ist ein weiterer Alternative für diejenigen, die auf einen Neugerät oder einen preisgünstigen Refurbished-Deal Ausschau halten





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