Statistische Daten zeigen einen deutlichen Anstieg des Anteils von Einwohnern ohne deutschen Pass in führenden deutschen Städten zwischen 2015 und 2025.

Die Bevölkerungszusammensetzung in zahlreichen deutschen Großstädten hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre signifikant gewandelt. Mindestens jeder fünfte Bewohner einer dieser städtischen Zentren verfügt aktuell über keinen deutschen Pass. Dieser Anstieg ist das Ergebnis einer Auswertung von Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die als Antwort auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion durch die Bundesregierung bereitgestellt wurden. Ursprünglich hatte die Zeitung Die Welt über diese Entwicklungen berichtet.

Statistische Entwicklung seit 2015

Zwölf Prozentpunkte stieg die Zahl der Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft innerhalb eines Jahrzehnts von neun auf 37. In manchen urbanen Gebieten liegt dieser Anteil inzwischen sogar bei mindestens 25 Prozent. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2015 belief sich der Wert noch auf lediglich drei Prozent. Diese historischen Daten verdeutlichen die Dynamik der demografischen Veränderungen in den vergangenen Jahren.

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Spitzenreiter Offenbach am Main

Der höchste Anteil an Einwohnern ohne deutschen Pass wird in der hessischen Stadt Offenbach am Main verzeichnet. Dort haben 40 Prozent der Einwohner keine deutsche Staatsangehörigkeit. Im Jahr 2015 lag dieser Wert dort noch bei 33,6 Prozent. Mit einem deutlichen Abstand folgen weitere Städte in den Rankings. Ludwigshafen am Rhein in Rheinland-Pfalz weist einen Anteil von 31,6 Prozent auf. In Pforzheim in Baden-Württemberg sind es 31,5 Prozent.

Heilbronn in Baden-Württemberg schließt die Gruppe der führenden Städte mit 30,7 Prozent ab. Ein Blick auf den bundesweiten Vergleich zeigt zudem, dass Rostock in Mecklenburg-Vorpommern den niedrigsten Wert aufweist. In der hanseatischen Stadt an der Ostsee haben lediglich 8,8 Prozent der Einwohner keinen deutschen Pass. Diese Spannbreite verdeutlicht die unterschiedliche demografische Zusammensetzung in verschiedenen Regionen Deutschlands.

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Dynamik in Saarbrücken und weiteren Städten

Am stärksten hat sich der Ausländeranteil in der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken entwickelt. Im Jahr 2015 lag dieser Wert dort bei 14,7 Prozent. Bis Ende 2025 stieg er bereits auf 25,5 Prozent an. Dies entspricht einem Zuwachs von 10,8 Prozentpunkten innerhalb von zehn Jahren. Die Stadt Saarbrücken selbst ermittelt in ihrer eigenen Einwohnerstatistik einen noch höheren Wert. Zum Jahresende 2025 lebten dort 49.250 von 186.991 Einwohnern als Ausländer. Das entspricht einem Anteil von 26,34 Prozent.

Weitere Städte verzeichnen ebenfalls merkliche Anstiege. In Ludwigshafen betrug der Anstieg 8,8 Prozentpunkte. Salzgitter in Niedersachsen folgt mit 8,6 Prozentpunkten. In Pforzheim und Erlangen in Bayern wurden jeweils Zuwächse von 8,5 Prozentpunkten dokumentiert. Bremen und Magdeburg in Sachsen-Anhalt verzeichneten Anstiege von jeweils 8,4 Prozentpunkten. Am geringsten fiel der Zuwachs in Köln in Nordrhein-Westfalen aus. Dort wuchs der Anteil innerhalb von zehn Jahren um nur einen Prozentpunkt auf 19,3 Prozent.

Wanderungsbilanzen in Großstädten

Bei den Wanderungszahlen zeigt sich ein auffälliges Muster in den deutschen Metropolen. In neun der zehn kreisfreien Städte mit den größten Wanderungsgewinnen bei Ausländern zogen zwischen 2015 und 2025 gleichzeitig mehr Deutsche fort als zu. Dies betrifft unter anderem Hamburg, München, Frankfurt am Main, Bremen, Köln, Nürnberg, Essen und Düsseldorf. Nur Leipzig bildet hier eine Ausnahme. In der sächsischen Landeshauptstadt kamen rund 26.000 Deutsche hinzu.

Besonders ausgeprägt ist die Entwicklung in der Hauptstadt Berlin. Zwischen 2015 und 2025 verzeichnete die Hauptstadt nach Berechnungen der Welt einen Wanderungsgewinn von rund 519.000 Ausländern. Bei der deutschen Bevölkerung war die Lage umgekehrt. Hier zogen rund 159.000 mehr Menschen fort als zu. Ob ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen dem Zuzug von Ausländern und der Abwanderung von Deutschen besteht, bleibt weiterhin Gegenstand politischer Debatten. Die Bundesregierung betonte in ihrer Antwort, dass ein hoher Ausländeranteil allein nicht zwangsläufig mit mehr ausländischen Tatverdächtigen einhergeht.