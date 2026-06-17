Auslandstierschutz: Chancen und Risiken von Hundeadoptionen aus dem Ausland

Die Adoption von Hunden aus dem Ausland erfreut sich großer Beliebtheit, birgt jedoch zahlreiche Herausforderungen. Ein Überblick über die Probleme, wissenschaftliche Erkenntnisse und Tipps für eine verantwortungsvolle Vermittlung.

Der Auslandstierschutz boomt in Deutschland. Immer mehr Hunde aus Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder anderen osteuropäischen Staaten werden von Tierschutzorganisationen nach Deutschland vermittelt. Oft werden sie durch emotionale Bilder in sozialen Netzwerken beworben: abgemagerte Hunde, traurige Augen, vermeintlich kurz vor der Einschläferung stehende Tiere.

Doch die Realität nach der Adoption sieht häufig anders aus. Viele dieser Hunde stammen von der Straße oder aus unkontrollierten Haltungen und sind an das Leben in einer Wohnung, an leash, an menschliche Berührung oder an typische Reize wie Staubsauger, Auto fahren oder Besuch nicht gewöhnt. Die Umstellung kann für die Tiere extrem stressig sein und zu ängstlichem oder aggressivem Verhalten führen.

Auch die neuen Besitzer sind oft überfordert, weil sie nicht ausreichend über die besonderen Bedürfnisse und möglichen Gesundheitsrisiken wie Parasiten oder übertragbare Krankheiten aufgeklärt wurden. Eine Studie der Justus-Liebig-Universität Gießen aus dem Jahr 2020 dokumentiert, dass allein in diesem Jahr über 100.000 Hunde über Tierschutzvereine nach Deutschland gekommen sind. Die Untersuchung zeigt außerdem, dass bei Auslandshunden vermehrt Ängste gegenüber fremden Menschen und unbekannten Umwelteinflüssen auftreten.

Zudem gab rund ein Drittel der befragten Halter an, nicht ausreichend über typische Verhaltensweisen oder Infektionskrankheiten informiert worden zu sein. Nicht alle Organisationen arbeiten jedoch im Sinne des Tierschutzes. In der Branche gibt es wiederholt Kritik an Vereinen, die Vorschriften umgehen, Hunde ohne vollständige Dokumente importieren oder mit dramatischen Geschichten und Zeitdruck potenzielle Adoptanten zu schnellen Entscheidungen drängen. Der Deutsche Tierschutzbund warnt vor solchen Praktiken und plädiert dafür, Hundeimporte nur in Ausnahmefällen zu ermöglichen.

Nachhaltiger sei es, vor Ort Kastrationsprojekte zu unterstützen und die Tierwohl-Situation im Herkunftsland zu verbessern. Wer einen Hund aus dem Ausland adoptieren möchte, sollte daher genau prüfen, ob der Verein seriös ist. Kriterien sind die Gemeinnützigkeit, die Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigung nach §11 des Tierschutzgesetzes sowie eine transparente Aufklärung über Gesundheitsrisiken, Transportwege und den Vermittlungsablauf. Nur so kann sowohl dem Tier als auch dem Halter ein würdevoller und sicherer Start ermöglicht werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Auslandstierschutz Hundeadoption Tierschutzverein Hundeverhalten Import Gießener Studie Deutscher Tierschutzbund Kastration Parasiten Krankheiten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Süßstoffe im Fokus: Nutzen, Risiken und gesetzliche MaßnahmenZweiteilige Studie zeigt umstrittene Wirkung von Süßstoffen. Kurzfristig Gewichtverlust, langfristig höhere Diabetes- und Herz-Kreislauf-Risiken. Die WHO kritisiert ihre Verwendung, andere Befürworter sehen sie als kleineres Übel. Gleichzeitig will die Bundesregierung Zucker auf Limonaden besteuern und stellen Fragen zu synthetischen Süßungsmitteln wie Aspartam und Saccharin.

Read more »

Auswärtsspiel im Depot: Chancen und Risiken von Zertifikaten auf ausländische BasiswerteKostenloses Webinar von HSBC am 16.06.2026 um 18:30 Uhr über Chancen und Risiken von Zertifikaten auf ausländische Basiswerte. Referentin Lisa Hegi erklärt den Einfluss von Währungen, Handelszeiten und regulatorischen Faktoren auf die Anlage.

Read more »

Umsetzungs- und Massnahmenplan zur Nationalen Strategie zum Schutz vor Cyber-RisikenVaduz (ots) - Regierungschefin Brigitte Haas und Michael Valersi, Leiter der Stabsstelle Cyber-Sicherheit, stellten am Dienstag, 16. Juni 2026, den aktuellen Umsetzungs- und Massnahmenplan zur Nationalen

Read more »

DAX zeigt technische Erholung - Chancen und Risiken für AnlegerDer DAX hat sich von seinem Tief bei 24.038 Punkten erholt und wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert. Charttechnische Kaufsignale deuten auf eine mögliche Trendfortsetzung hin, während Rückschlagsrisiken bestehen.

Read more »