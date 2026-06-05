Auslosung für die erste DFB-Pokalrunde 2026/27: Losfee Deniz AytekinLostöpfe stehen - Amateurvereine haben Heimrecht

Die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2026/27 findet in Dortmund statt. Ex-Schiedsrichter Deniz Aytekin lost die 32 Partien aus den beiden Lostöpfen. Die Amateurmannschaften genießen Heimrecht. Bayern und Dortmund starten später wegen des Supercups.

Die DFB-Pokalsaison 2026/27 steht vor der Tür. Nur knapp zwei Wochen nach dem Finale der vergangenen Spielzeit zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart, das der Rekordpokalsieger aus München für sich entschied, werden bereits die Weichen für den nächsten Wettbewerb gestellt.

Am Samstagabend findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die traditionelle Auslosung für die erste Hauptrunde statt. Losfee ist Deniz Aytekin, der kürzlich nach 18 Jahren in der Bundesliga seine Schiedsrichterkarriere beendet hat. Die Auslosung wird ab 18 Uhr live in der ARD-Sportschau übertragen und ist auch im Livestream der Mediathek zu sehen. Moderiert wird die Sendung von Malte Völz.

Das Verfahren für die erste Runde folgt dem bewährten System mit zwei Lostöpfen. Im ersten Topf, dem Profi-Topf, befinden sich alle 18 Bundesligisten sowie die besten 14 Teams der 2. Bundesliga. Im Amateur-Topf sind die restlichen vier Mannschaften der 2.

Bundesliga (Plätze 15 bis 18), die vier besten Drittligisten sowie die 21 Sieger der Landespokale. Sollte ein Drittligist bereits über die Liga einen Platz im Profi-Topf sicher haben, rückt der Finalgegner aus dem jeweiligen Landespokal nach. Die letzten drei Plätze im Amateur-Topf werden an die Landesverbände vergeben, die gemessen an der Zahl der gemeldeten Mannschaften am größten sind. Jedes Team aus dem Amateur-Topf erhält einen Gegner aus dem Profi-Topf, wobei die Amateurmannschaften Heimrecht genießen.

Die erste Hauptrunde ist für den Zeitraum vom 21. bis 24. August angesetzt. Eine Ausnahme gibt es für den FC Bayern München und Borussia Dortmund: Ihre Partien finden erst am 1. und 2. September statt.

Der Grund ist der Franz-Beckenbauer-Supercup, der am 22. August ausgetragen wird. Da Bayern beide Titel, die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal, gewonnen hat, tritt der Vizemeister Dortmund als Gegner an. Damit beginnt für den FC Bayern die Pokalverteidigung verspätet, während Dortmund zunächst den Supercup bestreitet, bevor es in den DFB-Pokal einsteigt.

Die Auslosung verspricht wieder viele interessante Paarungen, bei denen die kleinen Klubs die Möglichkeit haben, die großen zu empfangen





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