Ausgerechnet da, wo Benzin und Diesel immer am meisten kosten, soll der Spritpreisdeckel nicht greifen.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will Autobahntankstellen zur Ausnahme machen. Der geplante Preisdeckel für Benzin und Diesel soll dort nicht gelten. Das geht aus einem überarbeiteten Entwurf vor, zu dem die Regierung sich noch abstimmen muss. Das Ministerium begründet den Schritt mit den durchschnittlich höheren Kosten dieser Standorte.

Advertisement

Höhere Pachtgebühren und die Pflicht, rund um die Uhr geöffnet zu sein, sorgen für eine höhere Kostenstruktur (Quelle: dpa viaEbenso gehört aber auch der Mangel an Alternativen zu den wichtigsten Preisfaktoren: Wer auf der Autobahn unterwegs ist, muss vorausplanen. Wenn die Tankfüllung zur Neige geht, muss man nun einmal den Preis an der Zapfsäule akzeptieren, die man noch erreichen kann. Für Autohöfe soll der Deckel dagegen gelten.