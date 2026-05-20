Ausnahmezustand am Brenner: Sperrung, keine Ausweichmöglichkeit

Die Urlaubsroute durch die Alpen ist ein gefürchtetes Nadelöhr für Autofahrer. Das Auswärtige Amt warnt vor der Fahrt über den Brenner, da Ende Mai der Ausnahmezustand gilt und die Strecke gesperrt wird. Besonders im Pfingstferien ist anzuraten, sich nicht für Autofahrten in die Region um die Brennerautobahn A13 in Österreich zu entscheiden.

Die Urlauberroute durch die Alpen ist ohnehin schon ein gefürchtetes Nadelöhr für Autofahrer. Derzeit warnt sogar das Auswärtige Amt vor der Fahrt über den Brenner, da Ende Mai die Ausnahmezustand gilt und die Strecke komplett gesperrt ist.

Insbesondere im Pfingstferien ist die Fahrt nicht anzuraten, da auf der Route von Innsbruck nach Italien bereits mehr los ist als sonst. Denn bereits Ende Mai droht die Transitroute aufgrund einer Demonstration eine Vollblockade zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner, die Auswirkungen auf etwa 40.000 Autofahrer haben wird. Vorgeschichte ist eine regionale Protestaktion gegen die hohe Verkehrsbelastung und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Autofahrer. Betroffen sind sowohl die Fahrtrichtung Norden als auch die Fahrtrichtung Süden am rechten Verkehrsfluss





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