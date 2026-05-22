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Auspeitschen in Indonesien: Eine Bestrafung, die gegen die Menschenrechte verstößt

Politik Und Gesellschaft News

Auspeitschen in Indonesien: Eine Bestrafung, die gegen die Menschenrechte verstößt
IndonesienAuspeitschenMenschenrechte
📆22/05/2026 12:54:00
📰BILD
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In Indonesien werden Menschen für ihre sexuellen Handlungen bestraft. Ein Paar wurde öffentlich ausgepeitscht, weil sie außerhalb einer Ehe Sex hatten. Die Bestrafung ist Teil der Gesetze, die seit 2003 existieren und Menschen für ihre individuelle Freiheit bestrafen.

In Indonesien werden Menschen für ihre sexuellen Handlungen bestraft. Ein Paar wurde öffentlich ausgepeitscht, weil sie außerhalb einer Ehe Sex hatten. Die Bestrafung ist Teil der Gesetze , die seit 2003 existieren und Menschen für ihre individuelle Freiheit bestrafen.

Organisationen wie Amnesty International verurteilen diese Praktiken und sehen sie als Verletzung der Menschenrechte an. Die Bestrafung kann grausam, unmenschlich und erniedrigend sein und kann sogar als Folter angesehen werden. In den letzten 20 Jahren haben sich die Gesetze nicht geändert und die Menschen werden weiterhin bestraft

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Indonesien Auspeitschen Menschenrechte Folter Gesetze

 

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