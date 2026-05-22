Auspeitschen in Indonesien: Eine Bestrafung, die gegen die Menschenrechte verstößt

In Indonesien werden Menschen für ihre sexuellen Handlungen bestraft. Ein Paar wurde öffentlich ausgepeitscht, weil sie außerhalb einer Ehe Sex hatten. Die Bestrafung ist Teil der Gesetze, die seit 2003 existieren und Menschen für ihre individuelle Freiheit bestrafen.

In Indonesien werden Menschen für ihre sexuellen Handlungen bestraft. Ein Paar wurde öffentlich ausgepeitscht, weil sie außerhalb einer Ehe Sex hatten. Die Bestrafung ist Teil der Gesetze , die seit 2003 existieren und Menschen für ihre individuelle Freiheit bestrafen.

Organisationen wie Amnesty International verurteilen diese Praktiken und sehen sie als Verletzung der Menschenrechte an. Die Bestrafung kann grausam, unmenschlich und erniedrigend sein und kann sogar als Folter angesehen werden. In den letzten 20 Jahren haben sich die Gesetze nicht geändert und die Menschen werden weiterhin bestraft





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesien Auspeitschen Menschenrechte Folter Gesetze

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rohstoffe: Indonesien verstaatlicht Rohstoff-ExporteDer Schritt ist nicht der erste Eingriff von Präsident Prabowo in die Wirtschaft Indonesiens. Die Märkte reagieren deutlich und lassen den Leitindex des Landes fallen.

Read more »

+++ 11:36 Rubio bei Nato-Treffen: US-Truppenverlegungen sind 'keine Bestrafung' +++Iran-Krieg im Liveticker

Read more »

Rubio: US-Truppenverlegungen in Europa 'keine Bestrafung'Helsingborg - US-Außenminister Marco Rubio hat dem Eindruck widersprochen, dass die Verlegung von US-Truppen in Europa als Bestrafung der Nato-Verbündeten gedacht sei.Rubio erklärte beim Treffen der Nato-Außenminister

Read more »

Rubio beschwichtigt Nato-Partner: 'Das ist keine Bestrafung'Tausende US-Soldaten weniger für Deutschland, Tausende mehr für Polen: Die jüngsten Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump sorgten für Verwirrung in der Nato. Benutzt er die Truppen als Druckmittel? US-Außenminister Marco Rubio startet einen Erklärungsversuch.

Read more »