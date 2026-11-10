Ausschlussverfahren: Vanessa Emde droht Rauswurf aus der Berliner Linken-Fraktion

Vanessa Emde steht vor dem Ausschluss aus der Berliner Linken-Fraktion. Ein Verfahren wegen Vertrauensverlust ist eingeleitet, doch technische Hürden verzögern die Abstimmung um zwei Wochen.

Die Berliner Linksfraktion bereitet den formellen Ausschluss ihrer Abgeordneten Vanessa Emde vor. Hintergrund ist ein schwerer Konflikt um ihre politischen Positionen und ihre öffentliche Nähe zu Palästina-Aktivisten. Der Fraktionsvorstand hat einen entsprechenden Antrag auf Ausschluss ausgearbeitet, der ursprünglich für den kommenden Dienstag zur Abstimmung stehen sollte. Doch das Verfahren scheitert derzeit an strikten geschäftsmäßigen Fristen, die eine sofortige Umsetzung unmöglich machen.

Fristenproblem verzögert Abstimmung

Das Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin (§3, 2) schreibt vor, dass sowohl der Antrag als auch die Abstimmung mindestens eine Woche vor Beginn der Sitzung öffentlich in der Tagesordnung angekündigt werden müssen. Zudem muss der schriftliche Antrag auf Ausschluss der betroffenen Person ebenfalls eine Woche vor der beschließenden Sitzung zugestellt worden sein. Da die Einladungen zur Sitzung traditionell donnerstags versendet werden, lassen sich diese formalen Anforderungen nicht mehr bis zum ursprünglich geplanten Termin erfüllen. Eine fristgerechte Bearbeitung ist absehbar nicht möglich.

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Durch diese proceduralen Hürden wird die Abstimmung über das Schicksal von Vanessa Emde voraussichtlich erst in zwei Wochen stattfinden können. Dies gibt der betroffenen Abgeordneten und der Parteiführung zusätzliche Zeit, die Situation rechtlich und politisch zu klären, bevor das endgültige Votum der Fraktionsmitglieder erfolgt. Die Verzögerung ist somit rein technischer Natur und ändert nichts am Willen der Führungsspitze, die Angelegenheit beizulegen.

Vertrauensverlust und gescheiterter Rücktritt

In dem vorbereiteten Antrag auf Ausschluss begründet die Fraktion ihr Vorgehen mit wiederholten Äußerungen von Vanessa Emde, die die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit nicht akzeptieren wolle. Sie habe beabsichtigt, sich nicht an die darin vereinbarten Regeln zu halten. Damit sei das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört worden. Dies stellt den zentralen juristischen und politischen Grundstein für das Ausschlussverfahren dar.

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Bereits zuvor hatte es einen ersten Versuch einer Trennung gegeben. Die Parteispitze forderte die Neuköllner Abgeordnete vergangenen Freitag auf, ihr Mandat zurückzugeben und vollständig aus dem Parlament auszuscheiden. Vanessa Emde lehnte diesen Schritt rigoros ab. Im zweiten Anlauf soll nun lediglich der Austritt aus der Fraktion erfolgen, während das Mandat im Parlament bestehen bleibt. Für diesen Schritt sind zwei Drittel der Linken-Abgeordneten erforderlich.

Koalitionsdruck durch SPD-Chef Lars Klingbeil

Die innenpolitische Debatte um Vanessa Emde hat erhebliche Auswirkungen auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und der Linken. SPD-Chef Lars Klingbeil hat eine klare Deadline gesetzt. Bis spätestens Ende der Koalitionsverhandlungen muss die Linke ihr Personalproblem lösen. Andernfalls werde eine Regierungskoalition unter dem Motto Rot-Grün-Rot nicht zustande kommen. Dies macht den Ausschluss oder eine andere Lösung zur Bedingung für die weitere Zusammenarbeit.

Zwei Tage nach der Aufforderung zur Mandatsniederlegung erneuerte Vanessa Emde in einem Instagram-Video ihre umstrittene Aussage. Dies verschärfte die Lage weiter und festigte die Haltung der Partnerparteien. Über den Inhalt des fertigen Koalitionsvertrags werden am Ende auch noch die SPD-Mitglieder entscheiden. Diese Entscheidung steht im Januar an. Die aktuelle Verzögerung des Fraktionsverfahrens könnte daher kritisch für den Zeitplan der gesamten Regierungsbildung werden.

Finanzielle Aspekte und parlamentarische Status Quo

Auch wenn Vanessa Emde aus der Fraktion ausgeschlossen würde, bliebe sie als fraktionslose Abgeordnete weiterhin aktiv. In diesem Fall hätte sie Anspruch auf die übliche Diät von 8161 Euro brutto. Wie die anderen Linken-Abgeordneten müsste sie auch dann Unterschriftenlisten sammeln, um sich für die Aufnahme in den Kreis der 44 Fraktionäre zu qualifizieren, falls sie zukünftig wieder eine Fraktion bilden oder beitreten wollte. Der finanzielle Aspekt ist dabei weniger relevant als die politische Isolation innerhalb des Hauses.

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Die Fraktionschefs Elif Eralp und Tobias Schulze haben gemeinsam mit der parlamentarischen Geschäftsführerin Julia Behrens die Strategie beraten. Die geschlossene Sitzung diente dazu, den weiteren Umgang mit der Krise zu koordinieren. Die Frage bleibt nun, wie Vanessa Emde auf die Verzögerung der Abstimmung reagiert und ob dies die Dynamik in den laufenden Koalitionsverhandlungen weiter beeinflusst. Alle Beteiligten warten nun auf den nächsten offiziellen Schritt des Abgeordnetenhauses.