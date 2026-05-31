Ausschreitungen nach PSG-Champions-League-Sieg: Hunderte Festnahmen in Paris und Frankreich

Nach dem Finalsieg von Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal in der Champions League kam es in Paris zu schweren Unruhen. Hunderte Fans blockierten die Ringautobahn, zerstörten Geschäfte und griffen Polizisten an. Landesweit wurden 416 Menschen festgenommen, sieben Beamte verletzt. Innenminister Nunez sprach von "absolut inakzeptabler" Gewalt und wies auf ein robustes Sicherheitskonzept hin. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, nachdem sie mit Feuerwerkskörpern beschossen worden waren. Rund 22.000 Polizisten waren im Einsatz, um die Feierlichkeiten unter Kontrolle zu halten.

Im Anschluss an den Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain über den FC Arsenal kam es in Paris und anderen französischen Städten zu schweren Ausschreitungen und einer großen Zahl von Festnahmen .

Während der Feierlichkeiten stürmten Hunderte Fans die Ringautobahn und blockierten den Verkehr. Rund 20.000 Menschen versammelten sich auf den Champs-Élysées, um den Triumph zu feiern. In der Nähe der Prachtstraße wurde eine Bushaltestelle zerstört, nahe dem Parc des Princes wurden eine Bäckerei und ein Restaurant beschädigt. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, nachdem sie mit Feuerwerkskörpern und Wurfgeschossen beworfen worden waren.

Insgesamt wurden in Frankreich 416 Personen festgenommen, allein in Paris waren es 283. Sieben Polizisten wurden verletzt. Innenminister Laurent Nunez bezeichnete die Gewalttaten als "absolut inakzeptabel". Er betonte, es habe ein "sehr robustes, sehr solides Sicherheitskonzept" gegeben, um solche Vorfälle zu verhindern.

Rund 22.000 Polizisten waren im Einsatz, davon 8000 in der Hauptstadt, nachdem bereits der letztjährige Sieg von PSG von Unruhen begleitet gewesen war. Ein Polizeisprecher erklärte, die Aufgabe sei es, "allen eine festliche Feier zu garantieren, die ruhig und vollständig sicher ist". Die Ausschreitungen werfen erneut Fragen zum Sicherheitsmanagement bei großen sportlichen Erfolgen auf, insbesondere im Kontext von Fußball-Endspielen, die häufig von Fan-Mengen und spontanen Feiern begleitet werden.

Die Balance zwischen dem Feiern eines historischen Sieges und der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung bleibt eine Herausforderung für die französischen Behörden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSG Champions League Ausschreitungen Festnahmen Paris Innenminister Sicherheit Fans Unruhen Polizei

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball Champions League: Paris SG gegen Arsenal - Liveticker - FinaleLiveticker vom Spiel Paris Saint-Germain gegen Arsenal FC vom 30.05.2026: heute live.

Read more »

Paris St. Germain verteidigt Champions-League-Titel im Elfmeterkrimi gegen ArsenalParis St. Germain gewinnt das Champions-League-Finale in Budapest mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Arsenal London. Kai Havertz trifft früh, Ousmane Dembélé gleicht per Elfmeter aus. Arsenals Gabriel verschießt den entscheidenden Strafstoß.

Read more »

Paris gewinnt Champions-League-Finale 2026 gegen Arsenal LondonKrimi im Elfmeterschießen

Read more »

Paris Champions League Finale 2020: Luis Enrique und PSG Eckstein Champions League TitelverteidigungDie Champions League Finale hat jede Menge Drama und Spannung abliegen können. Arsenal scheiterte im Elfmeter-Krimi, aber PSG verbuchte den zweiten Titel in Serie. Luis Enriques und PSG-Mitschance prägten Fußball-Geschichte.

Read more »