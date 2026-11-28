Die Krisenwochen beim FC Bayern nehmen kein Ende. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Hamburg begeht Joshua Kimmich eine Tätlichkeit und fliegt vom Platz.

Die Krisenwochen beim FC Bayern nehmen kein Ende. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Hamburg begeht Joshua Kimmich eine Tätlichkeit und fliegt mit der Roten Karte vom Platz.

Alexander Røssing-Lelesiit nervt Kimmich, der sich daraufhin dazu hinreißen lässt, den HSV-Profi an den Haaren zu ziehen. Schiedsrichter Bastian Dankert zückt sofort Rot. Sky-Experte Lothar Matthäus bewertet Kimmichs Aktion als „vollkommen überzogen“ und den Platzverweis als „vollkommen richtig“. Der Rekordnationalspieler weiter: „Alles, was zurzeit bei Bayern passiert, ist der falsche Weg und bleibt in den Köpfen hängen.

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Zwei Jahre hab ich die Bayern über den grünen Klee gelobt – zurecht. Aktuell kann man sie an allen Ecken und Enden kritisieren.