Aussetzer beim Bayern-Star: Kimmich zieht Gegner an den Haaren und kassiert Rot
Die Krisenwochen beim FC Bayern nehmen kein Ende. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Hamburg begeht Joshua Kimmich eine Tätlichkeit und fliegt vom Platz.
Die Krisenwochen beim FC Bayern nehmen kein Ende. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Hamburg begeht Joshua Kimmich eine Tätlichkeit und fliegt mit der Roten Karte vom Platz.
Alexander Røssing-Lelesiit nervt Kimmich, der sich daraufhin dazu hinreißen lässt, den HSV-Profi an den Haaren zu ziehen. Schiedsrichter Bastian Dankert zückt sofort Rot. Sky-Experte Lothar Matthäus bewertet Kimmichs Aktion als „vollkommen überzogen“ und den Platzverweis als „vollkommen richtig“. Der Rekordnationalspieler weiter: „Alles, was zurzeit bei Bayern passiert, ist der falsche Weg und bleibt in den Köpfen hängen.
Zwei Jahre hab ich die Bayern über den grünen Klee gelobt – zurecht. Aktuell kann man sie an allen Ecken und Enden kritisieren.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at focusonline
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten