Aussetzer mit Folgen: Paraguays Miguel Almiron bei WM erstmals mit Roter Karte wegen Mundbedeckung verwarnt

Bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko wurde erstmals die neue Regel angewendet, die das Bedecken des Mundes als unsportliches Verhalten mit Roter Karte ahndet. Paraguay-Spieler Miguel Almiron sah daraufhin die Rote Karte nach einem Hand-vor-Mund-Gestus im Spiel gegen die Türkei. Die Regel geht auf eine umstrittene Situation um Vinicius Junior zurück und soll Rassismus im Fußball bekämpfen.

Aussetzer mit Folgen: Paraguays Miguel Almiron hat sich bei der Fußball-WM bei einer Auseinandersetzung mit Mert Müldür aus der Türkei den Mund zugehalten und dafür die Rote Karte gesehen.

Die neue Regel, die das International Football Association Board (IFAB) im April für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada beschlossen hatte, griff damit am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Clara erstmals: Ein solches Vergehen soll fortan immer mit einem Platzverweis bestraft werden. Gegen Paraguay kam eine Regel dabei erstmals zum Greifen. Paraguays Miguel Almiron sah die Rote Karte, nachdem er sich bei einem Wortgefecht die Hand vor dem Mund hielt.

Die Regel war im Frühjahr höchstpersönlich von FIFA-Präsident Gianni Infantino eingesetzt worden. Auslöser für die Einführung der neuen Regel war die Aufregung um Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Vinicius Junior von Real Madrid im Playoff-Duell der Champions League beleidigt haben soll. Infantino hatte damals erklärt: "Es muss vermutet werden, dass ein Spieler etwas gesagt hat, das er nicht hätte sagen dürfen - sonst hätte er seinen Mund nicht bedecken müssen".

Eine Hinausstellung sei eine Maßnahme, "die wir ergreifen müssen, wenn wir es mit unserem Kampf gegen Rassismus ernst meinen". Bei der Partie zwischen Paraguay und der Türkei wies der Videoassistent Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador auf die Unsportlichkeit von Almiron hin. Der Mittelfeldspieler flog daraufhin in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit beim Stand von 1:0 für sein Team vom Platz.

Die Entscheidung löste unter Experten und Fans Diskussionen aus, da der genaue Wortlaut des Wortwechsels zwischen Almiron und Müldür nicht bekannt wurde. Die Regel sieht vor, dass alleine das bewusste Bedecken des Mundes im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung als unsportliches Verhalten gewertet wird und eine Rote Karte nach sich zieht. Paraguay musste die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten und verlor das Spiel am Ende mit 1:2.

Diese erste Anwendung der neuen Regel zeigt, wie konsequent die FIFA im Kampf gegen Rassismus undDiskriminierung vorgehen will, auch wenn die Grenzen zwischen berechtigter Provokation und tatsächlichen rassistischen Äußerungen fließend sein können. Die neuen Richtlinien sollen Schiedsrichter dabei unterstützen, solche Situationen besser zu bewerten und klare Signale zu setzen. Die FIFA und das IFAB hatten die Regeländerung im April 2024 beschlossen, um den Kampf gegen Rassismus im Fußball zu intensivieren.

Gianni Infantino betonte, dass solche Gesten nicht toleriert werden dürfen und dass es darum gehe, eine Kultur des Respekts zu schaffen. Die neue Regel ist Teil eines größeren Pakets von Maßnahmen, die auch eine Erweiterung der Befugnisse von Schiedsrichtern und Videoassistenten umfassen. Nun wurde sie erstmals bei einer Weltmeisterschaft angewendet, was ihre Bedeutung unterstreicht.

Ob die Regel in Zukunft noch ausgeweitet wird oder ob es klare Kriterien für die Unterscheidung zwischen einer reinen Geste und einer rassistischen Äußerung geben wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die FIFA mit dieser Maßnahme ein starkes Zeichen setzen will, dass Rassismus im Fußball keinen Platz hat





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