Um Räume zwischen Zerstörung und Wiederaufbau geht es dem Berliner Ausstellungs- und Publikationsprojekt „Metaxy“. Leider lässt es Entscheidendes aus.

„Metaxy“, Altgriechisch für „Dazwischen“, ist der Titel einer Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste und der parallel erschienenen Ausgabe 265 der Architekturzeitschrift. Sie stellen den Raum zwischen „Zerstörung und Rekonstruktion“ in ihr Zentrum, „in dem Vergangenheit und Zukunft, Erinnerung und Neubeginn sowie Verlust und Hoffnung zugleich wirksam sind“. 26 Arbeiten aus bildender Kunst und Architektur sind darin integriert und fünf Kategorien zugeordnet.

Diese sollen die Ausstellung und die Publikation gliedern und die Aspekte ausmachen, die das „Dazwischen“ definieren: Spuren, Häuser, Zeit, Boden und Zwischenräume. Vorgestellt werden beispielsweise Projekte zum Umgang mit Trümmern des Zweiten Weltkriegs in Berlin und Warschau, zur Dokumentation der oft ungeklärten Eigentumsverhältnisse von Baugrund in Syrien, eine modulare Küche der Organisation, die seit 2022 leerstehenden Wohnraum für binnenvertriebene Ukrai­ne­r:in­nen umbaut, oder eine Installation, die Einblick in die Arbeit der Architektin Salma Samar Damluji gibt, das Wissen um Lehmbauarchitektur in Jemen bewahrt.

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Mehr als die Ausstellung richtet der auf Deutsch und Englisch erschienene, reich bebilderte Katalog den Blick von Beginn an auf Israel und Palästina: Titelbild ist eine Fotografie der Skulptur „KA “ von Nida Sinnokrot. Sie zeigt die aufgerichteten Arme zweier JCB-3CX-Bagger, die auch zum Abriss von palästinensischen Häusern eingesetzt werden. Anschließend widmet Anh-Linh Ngo, Vizepräsident der Akademie der Künste sowie Chefredakteur und Herausgeber der, sein Editorial unter der Überschrift „Zwischenräume offenhalten“ Reaktionen auf den 7. Oktober.

Darin behauptet er einen „Zwang zur Einseitigkeit“, dem sich die Ausstellung verweigere. Dies ist vor dem Hintergrund irritierend, dass die in dem Text suggerierte Ausgewogenheit, Reflexion und das Bewusstsein für die Schwierigkeiten verfahrener Debatten in der Akademie der Künste und in dem Katalog kaum zu finden sind.

Im Gegenteil: Während die Spuren zerstörter Landschaften und Häuser zahlreicher Kibbuzim eines nach wie vor sichtbaren „Dazwischen“ nicht thematisiert werden, sind Arbeiten der Künstlerin und Architektin Hala Alnaji sowie der Recherchegruppe Forensic Architecture einbezogen, die jeweils einseitig einen sehr ausschnittartigen Blick auf das „Dazwischen“ in Gaza richten. Präsentiert wird, zentral in der Ausstellung platziert, „Nazeh Map: Spectral Cartography. Edition 2026“ von Hala Alnaji; eine auf dem Boden liegende CNC-gravierte Valchromatplatte, die mit einem bedruckten Tuch überspannt ist.

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Sie zeigen „das Straßennetz und die Bebauungsstruktur des Gazastreifens“ vor dem 7. Oktober 2023 und verharren dabei als gleichförmige, flache und neutrale Fläche. Was fehlt, sind jegliche Verweise auf die mit dieser BebauungsstrukturVergleichbare Auslassungen finden sich in „Berm-Typologien: Eine Topografie des Genozids“ von Forensic Architecture.

Hier werden die Verschiebung der Grenze in Gaza durch die israelische Armee thematisiert und nicht nur die Tunnel außen vor gelassen, sondern auch jeder andere Kontext: Es gibt keine Ter­ro­ris­t:in­nen und keine Un­ter­stüt­ze­r:in­nen und damit auch keinen öffentlichen, institutionellen und privaten Raum, den sie nutzen und definieren. Auch im Interview, dasund dem Architekten Yara Sharif führte, wird der Boden in Gaza lediglich als zerstörter Raum der kolonialen Macht Israel imaginiert.

Dies ist für eine „research agency“, die Wissenschaftlichkeit für sich in Anspruch nimmt, um Israel einen Genozid nachzuweisen, mindestens methodisch problematisch. Es wirft die Frage auf, inwieweit das gewünschte Ergebnis der Empirie vor Ort nachgeordnet bleibt. Mit Blick auf das Konzept von „Metaxy“ führen die Auslassungen aber auch zu einem nicht aufgelösten Widerspruch: Das Gedächtnis von Orten, Beziehungen im Raum und in der Erinnerung bilden für das gesamte Projekt eine entscheidende Grundlage.

Von den Ku­ra­to­r:in­nen wird dies als Sichtbarmachung von Spuren des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Tiergartenviertels für den Bereich des 1960 fertiggestellten Akademiegebäudes eindrucksvoll nachvollzogen, beispielsweise wenn die im Boden verborgene Infrastruktur aus der Vorkriegszeit auch die Anlage der Nachkriegsbauten mitbestimmte. Für Gaza wird dies ignoriert.

Bei dem Film „Return to Al-Ma’in“ von Forensic Architecture stellt sich die Frage, warum er überhaupt Eingang in „Metaxy“ finden konnte: Interviewt wird Salman Abu Sitta, der 1948 sein Heimatdorf verlassen musste und 2024 schrieb, er wäre vermutlich einer der Terroristen am 7. Oktober gewesen, wenn er jünger wäre und noch im „concentration camp called Gaza“ leben würde. Anfang 2024 erhielt er ein politisches Betätigungsverbot in Deutschland. In dem Film wird zunächst da Dorf Al-Ma’in digital rekonstruiert.

Anschließend führt Weizman aus, wie aus Kibbuzim, die entlang der Grenze zu Gaza entstanden, ab 1949 militärische Posten geworden seien. Konkret geht es um Kisufim, Ein HaShlosha, Nirim und Nir Oz, die auf dem Land, das ehemals zu Al-Ma’in gehörte, gegründet wurden. Sitta stellt abschließend fest: „So everybody has a military job apart from living there.

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“ Damit wird nicht nur eine Realität ausgeblendet, in der sicheingesetzt hatten. Vielmehr waren in dem nun entwickelten Narrativ die Be­woh­ne­r:in­nen keine unschuldigen zivilen Opfer, und das Massaker vom 7. Oktober wird implizit als eine Operation gegen militärische Außenposten auf besetztem Land gerechtfertigt. In den vier genannten Kibbuzim wurden an diesem Tag 101 Menschen ermordet und 86 in die Tunnel, Wohnungen und Krankenhäuser nach Gaza verschleppt.

Die jüngste Geisel war der acht Monate alte Kfir Bibas aus Nir Oz, die älteste der 85-jährige Shlomo Mansour aus Kissufim. Beide wurden später in Gaza ermordet.eine jüdische Au­to­r:in und Dra­ma­tur­g:in vertreten, die immerhin die „Bilder der verbrannten Kibbuzim“ erwähnt, nämlich „Kfar Aza, Nir Oz, Be’eri, Holot“. Vom 7. Oktober spricht sie als einem „Massaker der Hamas“ und erinnert an die anschließenden antisemitischen Angriffe auf Friedhöfe und Stolpersteine in Deutschland.

Am Ende wendet sie sich Angriffen auf palästinensisches Gedenken zu und geht auf die Behauptung ein, palästinensischen Au­to­r:in­nen werde ein Rederecht für ihre Beobachtungen in Deutschland genommen. Damit stellt der abschließende Text für einen Moment noch die Ausgewogenheit her, die Anh-Linh Ngo in seinem Editorial fordert, und zeigt gleichzeitig ein Problem auf: Ein auch nur kurzer Blick auf jüdische Realitäten des 7.

Oktobers ist nur möglich, wenn er zugleich den Verweis auf palästinensische enthält; umgekehrt ist dieses Prinzip für die Ku­ra­to­r:in­nen nicht leitend gewesen. Über den Dokumentarfilm „Naza“ von Yuval Abraham und Rachel Szor wurde schon vor seinem Start erbittert gestritten. Nun kommt er ins Kino. Eyal Weizman erzählt in seinem neuen Buch „Ungrounding“ die Geschichte der Tunnelanlagen in Gaza.

Er stützt damit unfreiwillig Israels Argumentation.

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