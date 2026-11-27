1973 durfte die Ausstellung „Zur Situation der Frau in Familie und Gesellschaft“ nicht eröffnen. Nun wird sie aktueller feministischer Kunst gegenübergestellt.

1973 durfte die Ausstellung „Zur Situation der Frau in Familie und Gesellschaft“ nicht eröffnen. Nun wird sie aktueller feministischer Kunst gegenübergestellt.

„Zur Situation der Frau in Familie und Gesellschaft“: Julie Legouez, „NOT ALL MEN“, in der Galerie im Körnerpark, Berlin 2026Riesige Wäscheberge türmen sich, wenn man die Galerie im Körnerpark betritt. Fast möchte man summen, „das bisschen Haushalt macht sich von alleine“, doch genau dagegen stemmt sich diese Arbeit von Angelina Seibert: Die vielleicht zwei Meter hohen Türme aus Bettwäsche, Hand- und Spucktüchern haben sich schließlich nicht von alleine gewaschen, zusammengelegt und gestapelt.

Advertisement

Advertisement

„Towers“ symbolisiert die Arbeit, die auch dann noch wartet, wenn eigentlich Feierabend ist und die, wie sollte es anders sein, meist an Frauen hängenbleibt. So bilden Seiberts vier Wäschetürme eine Art Mahnmal für sonst oft unsichtbare Care-Arbeit.