Austausch von Kriegsopfern, Sanktionen und Debatte über Verhandlungen: Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die Reaktionen der EU und der USA

Der Bericht umfasst mehrere aktuelle Entwicklungen: den Austausch sterblicher Überreste zwischen Russland und der Ukraine, die US-Truppenplanungen in Europa, die umstrittene Kontaktaufnahme des EU-Ratspräsidenten zu Moskau, die Verlängerung der EU-Sanktionen sowie Bulgariens Veto-Ankündigung und Selenskyjs Forderung nach langfristiger Armee-Unterstützung. Zudem warnen baltische Regierungen vor zu schnellen Friedensverhandlungen.

Russland hat der Ukraine die sterblichen Überreste von 522 Todesopfern übergeben. Nach Angaben Moskaus handelt es sich dabei hauptsächlich um gefallene Soldaten, wie das ukrainische Zentrum für Kriegsgefangene mitteilte.

Der russische Abgeordnete Schamsail Saralijew bestätigte diese Zahlen. Im Gegenzug habe die Ukraine die Leichen von 33 russischen Soldaten zurückgegeben, erklärte Saralijew gegenüber dem Sender RBK. Eine Stellungnahme aus Kiew dazu blieb zunächst aus. Der Austausch der sterblichen Überreste findet vor dem Hintergrund intensifyerter gegenseitiger Angriffe statt.

Die Ukraine führte am Donnerstag den größten Drohnenangriff auf Moskau seit Jahren durch und traf dabei auch eine bedeutende Ölraffinerie. Gleichzeitig wurde die Ukraine in der Nacht erneut Ziel von Luftangriffen russischer Streitkräfte. In einem separaten Vorgang haben die USA nach Aussage von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bisher keinen konkreten Plan zum Abzug von Truppen aus Deutschland vorgelegt. Bei dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel habe US-Verteidigungsminister Pete Hegseth lediglich eine Roadmap zur Überprüfung der Streitkräfte in Europa angekündigt, so Pistorius.

Generell sei es wichtig, dass es keine Lücken in den Fähigkeiten des Bündnisses gebe. Die Nato müsse ihre Prüfungen abschließen, bevor Entscheidungen über Truppenstationierungen getroffen würden. Die Kontaktaufnahme von EU-Ratspräsident Antonio Costa zu Russland stößt in mehreren EU-Regierungen auf deutliche Kritik. Ein Diplomat eines großen EU-Landes sagte: Es gibt kein Mandat, seine Gespräche waren nicht mit den Mitgliedstaaten abgestimmt.

Costa agiere nicht professionell. In der Sitzung der EU-27 habe es deutliche Kritik mehrerer Länder gegeben. Das Büro des EU-Ratspräsidenten hatte zuvor mitgeteilt, dass man Kontakte nach Moskau aufgebaut habe, für den Fall, dass Verhandlungen über den Ukraine-Krieg starten könnten. In der EU ist ungeklärt, wer für die Europäer verhandeln soll.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte signalisiert, dass er vor allem die E3 - Deutschland, Frankreich und Großbritannien - in einer wichtigen Rolle sehe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Initiative Costas noch nicht abschließend bewerten. Ich kenne nicht allzu viele Details darüber, sagte Selenskyj beim Verlassen des EU-Gipfels in Brüssel. Costas Büro hatte bestätigt, Kontakt mit Russland für mögliche Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Krieges aufgenommen zu haben.

Gleichzeitig verlängerten die 27 EU-Staats- und Regierungschefs die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs um weitere zwölf Monate. Diese Entscheidung fiel nach Beratungen mit Selenskyj. Bisher wurden die Sanktionen jeweils für sechs Monate verlängert. Bulgarien kündigte an, gegen das jüngste Sanktionspaket der EU gegen Russland sein Veto einzulegen.

Ministerpräsident Rumen Radev erklärte vor dem EU-Gipfel, die geplanten Sanktionen könnten sich negativ auf die bulgarische Wirtschaft auswirken. Die EU hatte am Montag ihre Sanktionsliste erweitert und 34 Einzelpersonen sowie 47 Organisationen hinzugefügt, die mit dem militärisch-industriellen Komplex Russlands, seiner Schattenflotte von Öl- und Gastankern und anderen an politischen Einmischungsaktivitäten beteiligten Personen in Verbindung stehen. Radev verwies auf das russische Ölunternehmen Lukoil, das einer der größten Kraftstoffhändler in Bulgarien ist und die einzige Raffinerie des Landes betreibt.

Für den Betrieb von Lukoil bestehe ein erhebliches Risiko. Präsident Selenskyj forderte zudem eine langfristige Unterstützung der ukrainischen Armee durch europäische Länder. Die ukrainische Armee sei faktisch die Hauptstreitmacht in Europa, die eine groß angelegte Aggression über einen langen Zeitraum hinweg abwehren kann, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Auch nach diesem Krieg müsse dies so bleiben. Die Existenz einer solchen Armee könne dazu beitragen, künftige aggressive Schritte Putins zu verhindern.

Deshalb müssten die Verbündeten schon jetzt darüber nachdenken, wie die Finanzierung sichergestellt werden könne, die die ukrainische Armee in den kommenden Jahren benötigen werde. Wenn wir wollen, dass Europa über die stärkste Armee verfügt, die wirklich auf jede Bedrohung reagieren kann, sei dies nur durch eine langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine und eine langfristige Unterstützung der ukrainischen Armee möglich. Dies sei eine realistische, neue Sicherheitsarchitektur für Europa.

Mehrere EU-Spitzenpolitiker, darunter der lettische Ministerpräsident Andris Kulbergs, warnten davor, voreilig Verhandlungen mit Russland über die Ukraine aufzunehmen. Zuerst müsse es auf der anderen Seite jemanden geben, der zum Frieden bereit sei. Die Bedenken beziehen sich auf die unklare Rolle der EU in möglichen Verhandlungen und die Befürchtung, dass zu schnelle Zugeständnisse die ukrainische S schwächen könnten





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