Austin Powers 4 kommt: Mike Myers bestätigt Fortsetzung der Kult-Comedy-Reihe

Mike Myers, der Schöpfer und Hauptdarsteller der "Austin Powers"-Reihe, hat offiziell bestätigt, dass ein vierter Teil der beliebten Comedy-Filmreihe in Arbeit ist. Die Ankündigung erfolgte während einer Live-Sendung im Juni 2026 und beendet langjährige Spekulationen der Fans. Die ursprünglichen Filme aus den Jahren 1997 und 2003 wurden zu weltweiten Erfolgen und prägten die Popkultur durch ihre schrille Parodie auf James-Bond-Filme und 60er-Jahre-Agentenstreifen. Nach über zwei Jahrzehnten Stille kehrt der ikonische Geheimagent nun zurück, während Myers parallel andere Projekte wie die Netflix-Serie "The Pentaverate" und die "Shrek"-Animationsreihe verfolgt. Ein genauer Release-Termin für "Austin Powers 4" steht jedoch noch nicht fest.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten meldet sich eine der bekanntesten Comedy -Reihen zurück. Mike Myers hat jetzt bestätigt, dass " Austin Powers 4" tatsächlich kommt. Die Gerüchte hielten sich seit Jahren, jetzt gibt es eine klare Ansage vom Schöpfer selbst: Mike Myers hat bestätigt, dass " Austin Powers 4" realisiert wird.

Der Schauspieler und Comedian machte die Ankündigung am 16. Juni 2026 während eines Auftritts bei Trevor Noahs "World Cup Watch Party". Die ursprüngliche "Austin Powers"-Filmreihe erschien 1997 und entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Kinoerfolg. Myers spielte darin einen britischen Geheimagenten aus den 60er-Jahren, der nach jahrzehntelangem Kälteschlaf in der damaligen Gegenwart der 90er erwacht.

Als Parodie auf die James-Bond-Filme und klassische Agentenstreifen traf der Film den Nerv des Publikums und wurde zum popkulturellen Phänomen. Eine Fortsetzung folgte 2003. Danach blieb es lange ruhig um die Reihe. Über mehr als 20 Jahre fragten sich Fans, ob Austin Powers jemals zurückkehren würde.

Die Bestätigung von Myers beendet diese Ungewissheit zumindest grundlegend. Für Mike Myers wäre "Austin Powers 4" eine Rückkehr zu seiner bekanntesten Kinofigur. Seine letzte Hauptrolle in einem Live-Action-Film hatte er 2008 mit der Komödie "Der Love Guru", die beim Publikum floppte. Seitdem trat er nur noch vereinzelt in Filmen auf und spielte unter anderem 2022 die Hauptrolle in der Netflix-Serie "The Pentaverate".

Zuletzt hatte er einen Cameo-Auftritt als Musikmanager Walter Yetnikoff im Biopic "A Complete Unknown". Über eine Rückkehr von Austin Powers hatte Myers bereits früher gesprochen. 2024 erklärte er, es gebe "absolut" noch Geschichten, die erzählt werden könnten. Auch die Figur Dr. Evil ließ er nicht vollständig ruhen: 2025 kehrte der Bösewicht für einen "Saturday Night Live"-Sketch zurück, der Tech-Milliardär Elon Musk aufs Korn nahm. Parallel bleibt Myers der Stimme von Shrek treu.

Er sprach die Figur in allen bisherigen Filmen der Animationsreihe, deren fünfter Teil im Juni 2027 erscheinen soll. Dort wird Zendaya als Shreks Tochter neu zum Franchise stoßen. Wann genau "Austin Powers 4" in die Kinos kommt und welche Figuren zurückkehren, ist bislang offen. Sicher ist nur: Der Kult-Agent mit den schrägen Sprüchen steht vor einem Comeback, das für viele Kino-Fans längst überfällig ist





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