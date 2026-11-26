Die Australian Open 2027 starten am 17. Januar in Melbourne. Alexander Zverev ist Top-Favorit, während Jannik Sinner verletzungsbedingt缺席. Alle Infos zu Termine, TV-Tipps und Preisgeld.

Die 115. Auflage der Australian Open 2027 markiert den Startpunkt der neuen Grand-Slam-Saison im Tennis. Das bedeutende Turnier wird vom 17. bis 31. Januar 2027 im Melbourne Park in Australien ausgetragen. Bereits eine Woche früher, vom 11. bis 16. Januar 2027, kämpfen die Profisportler in der Qualifikation um die letzten freien Plätze im Hauptfeld.

Zverev als Weltranglistenerster im Fokus

Alexander Zverev reist als erster deutscher Spieler der Geschichte als Nummer eins der Weltrangliste in das Turnier ein. Er schloss die Saison 2026 mit diesem historischen Meilenstein ab und zielt nach seinem Halbfinal-Einzug im Vorjahr nun auf den großen Triumph. Um den Titel zu verteidigen, muss der Hamburger 800 Weltranglistenpunkte aus dem Jahr 2026 abgeben. Die Zeitverschiebung von zehn Stunden erschwert das Fernsehen aus Deutschland, da viele Matches nachts ab circa 01:00 Uhr MEZ sowie am Vormittag ab 09:00 Uhr MEZ stattfinden.

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Sinner fehlt, Konkurrenz ist stark

Jannik Sinner hat seine Teilnahme an den Australian Open 2027 nach einer Knieoperation abgesagt. Der zweifache Titelgewinner von 2024 und 2025 fällt damit als direkter Konkurrent aus. Stattdessen lauern im Feld unter anderem der US-Open-Finalist Ben Shelton, Daniil Medwedew sowie der Rekordsieger Novak Djokovic. Diese Spieler stellen die wichtigsten Herausforderer für die Favoriten dar, die ihre Position im Ranking festigen wollen.

Damenfeld: Rybakina und Swiatek im Duell

Jelena Rybakina reist als Topfavoritin nach Melbourne. Die Kasachin gewann 2026 sowohl die Australian Open als auch die US Open und beendete das Jahr erstmals als Nummer eins der Welt. Auf der anderen Seite steht die Belarussin, die zuletzt viermal in Folge im Endspiel der Australian Open stand und Siege in 2023 und 2024 sowie Niederlagen in 2025 und 2026 zu verzeichnen hat. Sie brennt auf die Revanche gegen Rybakina.

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Iga Świątek ist ebenfalls eine der Haupthoffnungen im Damenfeld. Die Polin startete 2026 als Weltranglistenzweite in das Jahr und gewann vier Turniere. Sie peilt in Melbourne ihren ersten Titel an, um ihren Karriere-Grand-Slam zu komplettieren. Aus deutscher Sicht setzen die Fans ihre Hoffnungen auf Routinierin Laura Siegemund sowie auf Eva Lys, die beide auf ein erfolgreiches Abschneiden in Australien hoffen.

Preisgeld und Übertragung der Spiele

Eurosport 1 überträgt täglich die Top-Matches sowie alle Partien der deutschen Stars und die Endspiele live im Free-TV. Weitere Begegnungen sind zudem beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 zu sehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 2025 bereits 111,5 Millionen Australische Dollar, was rund 63,9 Millionen Euro entspricht. Dies war eine Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2027 wird aufgrund der kontinuierlichen Erhöhungen mit einer neuen Bestmarke gerechnet.

Die Sieger im Einzel erhalten jeweils 4,15 Millionen Australische Dollar, was umgerechnet etwa 2,38 Millionen Euro entspricht. Die genauen Ansetzungen der Matches veröffentlicht der Veranstalter jeweils am Vortag. Die Partien finden aufgrund der Zeitverschiebung zwischen 01:00 Uhr nachts und etwa 14:00 Uhr deutscher Zeit statt. Wichtige Matches lassen sich zudem kostenlos im Internet verfolgen. Die Australian Open werden im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Die Stadien im Melbourne Park verfügen über schließbare Dächer, sodass bei Regen oder extremer Hitze weitergespielt werden kann.