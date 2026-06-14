Australian Sprinter Jemma Stapleton Dies in Thailand Motorcycle Accident

The Australian sprinter Jemma Stapleton has died in a motorcycle accident in Thailand. She was only 25 years old. The incident occurred on June 10, 2022, in a curve of Highway 4169 in Tambon Bo Put on the tourist island of Koh Samui. Two other drivers were involved in the accident, a Russian man in a Subaru and a Thai woman in a Honda City. The accident could have been caused by rain and a slippery road.

Der Tod kam im Familienurlaub: Die australische Sprinterin Jemma Stapleton ist bei einem Motorradunfall in Thailand ums Leben gekommen. Sie wurde nur 25 Jahre alt.

Darüber berichtet unter anderem die "Bangkok Post" unter Berufung auf die Polizei.ereignete sich laut Polizei am Mittwoch (10. Juni) um 15.45 Uhr Ortszeit in einer Kurve des Highway 4169 im Tambon Bo Put auf der Touristeninsel Koh Samui. Neben Stapleton seien zwei weitere Fahrer beteiligt gewesen: ein Russe (38) in einem Subaru und eine Thailänderin (27) in einem Honda City.

Laut Behörden könnten Regen und eine rutschige Fahrbahn zum Unglück beigetragen haben.veröffentlichte am Samstag ein Video einer Überwachungskamera, das die Momente vor dem tödlichen Unfall dokumentiert. Laut Polizeiangaben verlor Stapletons Motorrad die Bodenhaftung, stürzte und geriet in den Gegenverkehr. Eine erste Untersuchung im Krankenhaus ergab schwere Wunden am Kopf sowie Prellungen am Körper.

Jemma Stapleton wurde noch am Unfallort fürWiderruf Tracking and CookiesBruder Joel Stapleton trauert In einer Erklärung gegenüber dem australischen Sender ABC würdigte Joel Stapleton, der jüngere Bruder der Sportlerin, seine Schwester mit bewegenden Worten. Er nannte sie "meine beste Freundin" und erklärte, er könne sich glücklich schätzen, "dass sie mich durch meine ersten 21 Jahre begleitet hat. Wer sie kannte, weiß, wie viel Glück man hatte, sie im Leben zu haben.

" Die Familie bat zugleich darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Erst am 1. Juni hatte Stapleton ihren 25. Geburtstag gefeiert.

Widerruf Tracking and CookiesSport-Szene würdigt Jemma Stapleton Die vielversprechende Sprinterin aus Melbourne begann ihre Leichtathletikkarriere in jungen Jahren und durchlief die verschiedenen Leistungsebenen des Sports, bevor sie das Finale des "Stawell Gift" erreichte – Australiens ältester und höchstdotierter Profi-Laufwettbewerb. Große Trauer herrscht auch in der Leichtathletik-Welt.

Die Verantwortlichen des "Stawell Gift"-Rennens gedachten Stapleton in einem Facebook-Beitrag als "talentierte Athletin" und versicherten: "Alle, die das Glück hatten, sie zu kennen, werden ihre Leidenschaft für den Leichtathletiksport und ihr wunderbares Wesen in Erinnerung behalten.





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