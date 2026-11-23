Die Aktienkurse von Reliance Worldwide sind stark gestiegen, nachdem der größte Aktionär AustralianSuper die geplante Übernahme durch Brookfield Capital Partners für 3,38 US-Dollar pro Aktie unterstützt. Dieser Schritt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal im Dezember von den Aktionären genehmigt wird.

) sind am Dienstag sprunghaft gestiegen, nachdem der größte Aktionär des Unternehmens, AustralianSuper, seine Absicht verkündet hatte, für die geplante Übernahme des australischen Herstellers von Sanitärprodukten durch AustralianSuper, das zum 20.

November einen Anteil von rund 18,49 % an Reliance Worldwide hielt, erklärte, das Übernahmeverfahren zu unterstützen, sofern kein besseres Angebot vorgelegt werde. Brookfield Kapital Partners hatte im September vereinbart, alle ausstehenden Aktien von Reliance Worldwide für 3,38 $ je Aktie in bar zu erwerben. Dies entspricht einem Eigenkapitalwert von rund 2,53 Mrd. $ sowie einem Unternehmenswert von 2,9 Mrd.

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$. Der Vereinbarung gingen mehrere frühere Vorstöße von Brookfield voraus; zudem beinhaltete sie eine sogenannte Go-Shop-Periode, die es Reliance Worldwide erlaubte, konkurrierende Angebote einzuholen. Die Unterstützung durch AustralianSuper bedeutet für die geplante Übernahme im Vorfeld der für den 2. Dezember anberaumten Abstimmung der Aktionäre einen maßgeblichen Schub.

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