Australien will mehr Gas im eigenen Land halten: Ab 2028 sollen LNG-Exporteure bis zu 20 Prozent ihrer Produktion für den heimischen Markt reservieren.

Australien will mehr Gas im eigenen Land halten: Ab 2028 sollen LNG-Exporteure bis zu 20 Prozent ihrer Produktion für den heimischen Markt reservieren. Australiens Parlament hat ein Gesetz zur Gasreservierung verabschiedet.

Es verpflichtet LNG-Exporteure ab 2028, bis zu 20 Prozent ihrer Produktion für den heimischen Markt bereitzustellen, wie Premierminister Anthony Albanese sagte laut dem Bericht, das Gesetz werde Druck auf die Energiepreise ausüben. Gas sei für die Beheizung australischer Wohnungen, die Absicherung erneuerbarer Energien und die Industrie unverzichtbar. Mit dem Gesetz solle sichergestellt werden, dass australisches Gas für die Bevölkerung des Landes reserviert werde. , hauptsächlich nach Asien.

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Gleichzeitig werden in den bevölkerungsreichen östlichen Bundesstaaten Engpässe erwartet. Reuters zufolge kämpft der Gasmarkt an der Ostküste seit Jahren mit knappen Vorräten und steigenden Preisen, nachdem die Förderung aus älteren Gasfeldern vor der Küste Victorias zurückgegangen ist. Betroffen von der neuen Regelung sind laut Reuters drei LNG-Exportprojekte an der Ostküste, die von Origin Energy, Shell und Santos betrieben werden. Sie liefern ihr Flüssigerdgas hauptsächlich nach China, Japan, Südkorea und Malaysia.