Australien besiegt die Türkei mit 2:0 im WM-Auftaktspiel

Die Mannschaft von Down Under hat das erste WM-Spiel seit 24 Jahren für die Türkei verloren. Die Socceroos waren seit acht Spielen ungeschlagen, gegen Australien reißt die Serie.

Die Mannschaft von Down Under hat die favorisierten Türken mit 2:0 besiegt. Für die Türkei war die Partie im kanadischen Vancouver das erste WM-Spiel seit 24 Jahren.

Die Mannschaft des italienischen Trainers Vincenzo Montella war seit acht Spielen ungeschlagen, gegen Australien reißt die Serie und es setzt eine bittere 0:2-Pleite. Dagegen hatten die Socceroos zuvor bei fünf von sechs WM-Turnieren ihr Auftaktspiel verloren, und auch gegen die Türken kommt die Mannschaft zu Beginn kaum ins Spiel. Nach zehn Minuten haben die Türken rund 80 Prozent Ballbesitz und durch Calhanoglu auch die erste Chance. Doch die Australier können über das 1:0 jubeln.

Einen blitzsauberen Konter schließt Irankunda zur Führung für den Außenseiter ab. Für die zweite Mannschaft der Bayern machte das pfeilschnelle Talent in der Regionalliga 15 Spiele, den Durchbruch bei den Profis des Rekordmeisters gelang ihm nicht. Es folgte 2025 der Wechsel auf die Insel zum FC Watford. Jetzt trifft Irankunda bei der WM für Australien.

Doch die Antwort der Türkei kommt umgehend. Aus der zweiten Reihe haut Bardakci die Kugel an das Aluminium. Fast der Ausgleich. Doch bis zur Pause macht Australien hinten alles dicht.

Sieht nicht schön aus, aber der Abwehrriegel hält gegen die stürmisch angreifenden Türken. Zur zweiten Hälfte wechselt Montella: Juve-Star Yildiz kommt für Yilmaz - und die Türkei erhöht den Druck. Doch Calhanoglu, Yüksek, Güler und Celik verballern ihre dicken Chancen. Dann zeigt ein St.-Pauli-Profi den Türken, wie es geht: Metcalfe zieht aus 18 Metern mit links ab und trifft zum 2:0 für Australien. Es ist der Sieg im Auftaktspiel gegen tief enttäuschte Türken





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