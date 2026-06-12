Die australische Fußballnationalmannschaft trifft in der Fußball-WM 2026 auf die türkische Mannschaft. Hier finden Sie alle Informationen zum Termin, zur Übertragung und zum Kaderwert der beiden Teams.

Australien gegen die Türkei live im TV und Stream: Wo und zu welcher Uhrzeit läuft das WM-Spiel? Bei der Fußball -WM 2026 treffen Australien und die Türkei aufeinander.

Alle Infos zu Uhrzeit, Termin und zur Übertragung live im TV und Stream gibt es hier. Australien und die Türkei treffen in der Fußball-WM 2026 aufeinander. Alle Infos zum Termin und zur Übertragung des Spiels gibt es hier. Die australische Fußballnationalmannschaft konnte bereits einige WM-Erfahrungen sammeln und nimmt nun zum sechsten Mal an dem Turnier teil.

Ihre besten Ergebnisse erzielten die Australier in den Jahren 2006 und 2022, als sie sich jeweils bis ins Achtelfinale kämpften. Zur Vorbereitung auf die diesjährige Weltmeisterschaft absolvierte die Mannschaft von Trainer Tony Popovic bereits Spiele gegen die Schweiz und Mexiko. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Gegen die Schweiz endete die Partie unentschieden, gegen Mexiko konnte ein Sieg erzielt werden.

In der Weltrangliste befinden sich die Socceroos aktuell auf dem 27. Platz. Für die Türkei ist die Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft erst die dritte überhaupt. Nach der ersten Teilnahme im Jahr 1954 folgte erst 2002 ein weiterer Versuch, nun folgt mit großem Abstand ein erneuter Antritt zum Turnier.

Ihr bisher bestes Ergebnis erzielten die Türken 2002 mit dem dritten Platz. Um ihr Können erneut unter Beweis zu stellen, hat sich das Team um Cheftrainer Vincenzo Montella erfolgreich auf den Wettkampf vorbereitet. Aus den Testspielen gegen Venezuela und Nordmazedonien ging die Türkei siegreich hervor. In der Weltrangliste belegt die türkische Mannschaft derzeit den 22.

Platz und liegt damit einige Positionen vor dem australischen Team. Wann treffen Australien und die Türkei aufeinander? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen sowie weitere hilfreiche Informationen zum Spiel liefern wir Ihnen hier.

Der Anstoß des Spiels zwischen Australien und der Türkei erfolgt um 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Gespielt wird im BC Place Stadium im kanadischen Vancouver. Das Stadion bietet Platz für etwas mehr als 52.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und stellt einen der insgesamt 16 Top-Spiele dar. Um jedoch den kompletten Umfang der Fußball-WM verfolgen zu können, müssen Sie auf den kostenpflichtigen Anbieter zurückgreifen, da dort grundsätzlich alle Partien gezeigt werden.

Um das Spiel zwischen Australien und der Türkei sehen zu können, benötigen Sie also ein kostenpflichtiges Abonnement bei diesem Anbieter. Die Partie zwischen Australien und der Türkei läuft nicht im Free-TV und wird exklusiv bei diesem Anbieter übertragen. In der Geschichte der WM haben sich Australien und die Türkei erst zweimal auf dem Rasen begegnet. Beide Partien konnte das türkische Team für sich entscheiden, während Australien stets leer ausging.

Im direkten Vergleich liegt das Torverhältnis insgesamt bei 1:4. Um eine Favoritenrolle zu bestimmen, kann zudem ein Blick auf den Kaderwert der beiden Teams geworfen werden. Laut einer Berechnung ist der Kaderwert der türkischen Mannschaft mit 474 Millionen Euro höher als der des australischen Teams. Betrachtet man zusätzlich die Position in der Weltrangliste, in der die Türkei sich fünf Plätze vor Australien befindet, kann man wohl damit rechnen, dass die Türkei gute Chancen auf den Sieg gegen Australien hat





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