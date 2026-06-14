Australien gegen Türkei bei der WM 2026: Spielzeit, Übertragung und Analyse

Dieser Artikel informiert umfassend über das WM-Spiel zwischen Australien und der Türkei im Jahr 2026. Neben Termin, Übertragungsdetails und Stadioninformationen werden die historische Bilanz, die aktuelle Form beider Teams sowie taktische und statistische Aspekte beleuchtet. Zudem erhalten Leser Einblicke in die Kaderwerte und die Weltranglistenpositionen, um eine Einschätzung der Favoritenlage zu ermöglichen.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der australischen und der türkischen Nationalmannschaft. Für die Socceroos ist es bereits die sechste Teilnahme an einer WM, wobei ihre bisher besten Ergebnisse das Erreichen des Achtelfinals in den Jahren 2006 und 2022 darstellen.

Zur Vorbereitung absolvierte das Team von Trainer Tony Popovic Testspiele gegen die Schweiz und Mexiko, aus denen ein Unentschieden und ein Sieg resultierten. Aktuell belegt Australien den 27. Platz in der FIFA-Weltrangliste. Die Türkei nimmt hingegen erst zum dritten Mal überhaupt an einer WM teil, nach den vorherigen Teilnahmen 1954 und 2002.

Ihr größter Erfolg war der dritte Platz im Jahr 2002. Unter der Leitung von Cheftrainer Vincenzo Montella bestritt die türkische Mannschaft Vorbereitungsspiele gegen Venezuela und Nordmazedonien, die beide gewonnen wurden. In der Weltrangliste steht die Türkei derzeit auf Rang 22 und liegt damit fünf Positionen vor Australien. Das Spiel findet im BC Place Stadium in Vancouver, Kanada, statt, das etwa 52.000 Zuschauern Platz bietet.

Der Anstoß erfolgt um 6 Uhr deutscher Zeit. Während einige Top-Spiele der WM in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein werden, ist die komplette Berichterstattung beim kostenpflichtigen Anbieter Sky zu finden. Daher wird das Spiel zwischen Australien und der Türkei exklusiv bei Sky übertragen und ist nicht im Free-TV zu empfangen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist notwendig, um die Partie verfolgen zu können.

In der historischen Bilanz standen sich beide Teams bisher zweimal gegenüber, beide Male gewann die Türkei bei einem Torverhältnis von 1:4. Betrachtet man den Marktwert der Mannschaften, so ist der türkische Kader mit circa 474 Millionen Euro deutlich wertvoller als der australische. Zusammen mit der besseren Weltranglistenposition spricht vieles für einen türkischen Sieg, auch wenn Überraschungen im Fußball immer möglich sind





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