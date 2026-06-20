Australien setzt bei Gruppenspiel gegen USA auf ungewöhnliche Startaufstellung

Die TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller analysieren die Entscheidung von Trainer Tony Popovic, die beiden Torschützen vom ersten Spiel zu tauschen. Das Team von Popovic verlor 0:2 gegen die USA.

Die TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller analysieren die Startaufstellung der Australier im Gruppenspiel gegen die USA . Besonders Müller ist verwirrt über die Entscheidung von Trainer Tony Popovic , die beiden Torschützen vom ersten Spiel zu tauschen.

Im ersten Spiel gegen die Türkei hatte Nestory Irankunda in der 27. Minute die Führung erzielt, während Connor Metcalfe vom FC St. Pauli in der zweiten Halbzeit zum 2:0-Endstand beigetragen hatte. Beide Spieler sind nun beim Spiel gegen die USA nicht von Anfang an dabei. Stattdessen setzt Popovic auf Mathew Leckie und Nishan Velupillay.

Klopp und Müller sind verwirrt über diese Entscheidung und fragen sich, warum Popovic diese Spieler ausgewechselt hat. Sie glauben, dass Popovic damit rechnet, dass Irankunda reinkommt, um den entscheidenden Punch zu setzen, wenn es länger 0:0 steht. Das Team von Popovic konnte gegen die Amis nicht viel dagegenhalten und verlor 0:2





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