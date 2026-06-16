Australiens Talent Irankunda im Fokus: WM-Auftritt könnte Transfer nach Spanien beschleunigen

Der 20-jährige australische Flügelspieler Irankunda brilliert bei der WM 2026 mit einem Tor beim Sieg gegen die Türkei. Seine Leistungen wecken Begehrlichkeiten in der spanischen La Liga, insbesondere bei Villarreal. Watford FC könnte einen profitablen Verkauf realisieren, während der FC Bayern München sich eine Rückkaufoption sicherte.

Bei der WM 2026 erzielte der australische Nationalspieler Irankunda einen Treffer beim überraschenden 2:0-Auftaktsieg gegen die Türkei und rückte damit schlagartig ins Rampenlicht. Seine starke Entwicklung könnte nun sogar einen Transfer in die spanische La Liga beschleunigen.

Der FC Bayern München hatte den Flügelspieler bereits früh als eines der spannendsten Offensivtalente seines Jahrgangs identifiziert. Nach Stationen in der zweiten Mannschaft und einer Leihe sammelte Irankunda jedoch dauerhaft Spielpraxis beim englischen Klub Watford FC. In seiner ersten Saison dort gelangen ihm vier Tore und fünf Vorlagen. Der endgültige Durchbruch könnte nun auf der WM-Bühne folgen.

Gegen die Türkei nutzte Irankunda einen schnellen Gegenangriff eiskalt zur Führung und legte damit den Grundstein für den australischen Auftaktsieg. Berichten zufolge sieht Villarreal in Irankunda den idealen Spieler für die Außenbahn. Besonders seine Schnelligkeit, Dynamik und Flexibilität in der Offensive sollen die Verantwortlichen überzeugen. Für Watford wäre ein Verkauf durchaus lukrativ.

Schließlich verpflichtete der Klub den Australier erst vor einem Jahr für rund drei Millionen Euro. Durch seine starken Leistungen und den gelungenen WM-Start ist sein Marktwert inzwischen deutlich gestiegen. Auch aus Münchner Sicht bleibt die Entwicklung interessant. Beim Verkauf soll sich Bayern eine Rückkaufoption gesichert haben.

Sollte Irankunda bei der WM weiter auf sich aufmerksam machen, könnte diese Klausel noch einmal an Bedeutung gewinnen. Fest steht: Der 20-Jährige hat die größte Fußball-Bühne der Welt genutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen. Und plötzlich scheint sogar ein Wechsel in die Champions League realistischer denn je





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Irankunda Australien Türkei Villarreal La Liga Watford FC FC Bayern München Transfer Rückkaufoption Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geboren im Flüchtlingslager: Australien-Torschütze IrankundaAus einem Flüchtlingslager in Afrika über Australien, München und Watford zur WM: Hinter dem 20-Jährigen, der die Türkei mächtig ärgert, steckt eine besondere Geschichte.

Read more »

Seine krasse Geschichte: WM-Held wurde im Flüchtlingslager geboren, spielte für den FC BayernNestory Irankunda, der einst als großes Talent zum FC Bayern wechselte, ist nun Australiens WM-Held. Seine bewegende Geschichte beginnt in einem Flüchtlingslager in Tansania.

Read more »

Nestory Irankunda: Vom Flüchtlingslager zum WM-Tor für AustralienDer 20-jährige Australier Nestory Irankunda, geboren in einem tansanischen Flüchtlingslager, erzielte das erste Tor seiner Mannschaft beim 2:0-Sieg über die Türkei in Vancouver. Der frühere Bayern- und Watford-Spieler hat eine bewegte Geschichte, die er mit anderen Flüchtlingshintergründen im australischen WM-Kader teilt.

Read more »

Nach dem Vorbild Australiens: Großbritannien will Social-Media-Verbot für unter 16-JährigeDie britische Regierung möchte Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren von diversen Social-Media-Plattformen verbannen. Premierminister Keir Starmer spricht von einem bedeutenden Moment.

Read more »