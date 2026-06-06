Australische Farmerin gewinnt 13 Millionen Euro im Lotto

Eine Farmerin aus Queensland hat den Hauptpreis des australischen Lottos gewonnen. Der Gewinn umfasst ein Immobilienpaket im Wert von 6,1 Millionen Euro und weitere 6,9 Millionen Euro Bargeld. Die Farmerin, Leonie De Boni, brach in Tränen aus, als sie die Nachricht erfuhr.

Eine Farmerin aus Australien legte auf, als der Lotto -Anrufer anrief. Doch der Anrufer hatte eine gute Nachricht: Sie und ihr Mann hatten den Hauptpreis des Lotto gewonnen.

Der Gewinn umfasst ein Immobilienpaket im Wert von 6,1 Millionen Euro und weitere 6,9 Millionen Euro Bargeld. Die Farmerin, Leonie De Boni, brach in Tränen aus, als sie die Nachricht erfuhr. Sie und ihr Mann planen, die Farm weiterzuführen und den Gewinn nicht umzukrempeln. Ein längerer Urlaub steht zwar auf der Wunschliste, doch zuerst muss die Arbeit erledigt werden





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