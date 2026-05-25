Australische Fußballer vor der WM: Vorfreude und Aufregung

Die australischen Fußballer Jackson Irvine und Connor Metcalfe zeigten sich in Interviews voller Vorfreude auf die bevorstehende Weltmeisterschaft. Sie werden sich mit Australien auf die WM vorbereiten und in der Gruppe D auf die Türkei, den Gastgeber USA und Paraguay treffen.

Die australischen Fußball er Jackson Irvine und Connor Metcalfe zeigten sich in Interviews voller Vorfreude auf die bevorstehende Weltmeisterschaft. Bereits zwei Tage nach dem Interview gingen sie nach Sarasota in Florida, um sich mit Australien auf die WM vorzubereiten.

Die Abstiegs-Tränen von Irvine waren bei der Ankunft im Trainingslager getrocknet, sein Fokus liegt jetzt bei der WM. Australien trifft in der Gruppe D auf die Türkei, den Gastgeber USA und Paraguay. Bei der WM 2022 in Katar überstand Australien die Gruppenphase, schied im Achtelfinale nur knapp gegen Argentinien aus. Im vorletzten Test trifft Australien am 31.

Mai im Rose Bowl von Pasadena auf Mexiko. Irvine ist begeistert von der Wahl des Spielorts, da es das Finalstadion der WM 1994 ist. Im zweiten Test geht’s am 6. Juni in San Diego gegen die Schweiz.

Während Irvine bereits zum dritten Mal an einer WM-Endrunde teilnimmt, wäre es für Metcalfe das erste Mal, dass er auch in der Final-Runde dabei ist. Metcalfe ist aufgeregt, da es für ihn eine große Chance ist, seine Karriere zu beenden. Der Nationaltrainer Tony Popovic hat noch nicht seinen endgültigen Kader benannt, aber es ist wahrscheinlich, dass St. Paulis Australier am Ende beim Final-Turnier dabei sein werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Australien WM Fußball Jackson Irvine Connor Metcalfe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Regierung unterliegt in berühmtem Abschiebefall vor Gericht2025 schiebt die US-Einwanderungsbehörde Kilmar Abrego Garcia illegal ab. Der Fall sorgt für Aufregung, die US-Regierung muss ihn schließlich zurückholen - und klagt ihn wegen Verschwörung an, um ihn erneut abschieben zu können. Nun erringt der Mann einen Erfolg.

Read more »

Das Gefühl der Woche: Jetzt aber Schluss mit Mütze!Am Wochenende kommt der Sommer. Endlich Schluss mit Mütze! Unsere Autorin freut sich schon und merkt: Die gesündeste Vorfreude ist wetterfest

Read more »

ASX Hidden Champions Webinar präsentiert aufstrebende australische WachstumsunternehmenAnzeige / Werbung Investoren, die nach innovativen australischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen suchen, erhalten schon bald die Gelegenheit, direkt von drei schnell wachsenden ASX-notierten Unternehmen

Read more »

Aktienmärkte starten fest in die neue HandelswocheFrische Informationen aus den USA und Iran sorgen für Aufregung, AMD plant Investitionen in Taiwan

Read more »