Die im vergangenen Jahr wegen dreifachen Mordes verurteilte Australierin Erin Patterson beteuert weiterhin ihre Unschuld. Nun plant sie, erneut Berufung einzulegen. Im Oktober hatte sie damit keinen Erfolg - im Gegenteil.

Die im vergangenen Jahr wegen dreifachen Mordes verurteilte Australierin Erin Patterson beteuert weiterhin ihre Unschuld. Nun plant sie, erneut Berufung einzulegen. Im Oktober hatte sie damit keinen Erfolg - im Gegenteil.

Für die australische Giftpilz-Mörderin Erin Patterson ist der juristische Kampf noch nicht vorbei: Die 52-Jährige will ihre Verurteilung wegen dreifachen Mordes anfechten und vor das höchste Gericht des Landes ziehen, wie der Sender ABC unter Berufung auf die Justiz berichtete. Patterson soll 2023 drei Angehörige der Familie ihres damaligen Ehemanns mit einem vergifteten Beef Wellington getötet haben. Der Fall hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Die Australierin war 2025 schuldig gesprochen worden, die Opfer mit Knollenblätterpilzen vergiftet zu haben.

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Ihr Schwiegervater, ihre Schwiegermutter und die Schwester ihrer Schwiegermutter starben. Ein vierter Gast überlebte schwer verletzt. Patterson wurde zu lebenslanger Haft mit einer Mindestverbüßungsdauer von 33 Jahren verurteilt. Sie selbst hat stets ihre Unschuld beteuert und spricht von einem Unfall.