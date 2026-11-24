Die australische Verbraucherpreisinflation hat sich im Oktober beschleunigt und erreicht einen Höchststand, angetrieben vor allem durch steigende Wohn- und Energiekosten, was die geldpolitischen Herausforderungen für die Reserve Bank of Australia verschärft.

Investing.com – Die australische Verbraucherpreisinflation hat sich im Oktober spürbar beschleunigt und einen Höchststand erreicht. Haupttreiber waren kräftig steigende Strom- und Kraftstoffpreise. Da zugleich auch der zugrunde liegende Preisdruck zunahm, wachsen die Sorgen, dass die Teuerung länger über dem Zielband der Reserve Bank of Australia verharren könnte.stieg in den zwölf Monaten bis Oktober um 4,9 %, nach 4,3 % im September, wie Daten des Australian Bureau of Statistics am Mittwoch zeigten.

Der Wert lag damit über den Erwartungen der Ökonomen, die mit 4,7 % gerechnet hatten. Wohnkosten bildeten mit einem Plus von 6,4 % den größten Treiber der jährlichen Inflationsrate. Die Strompreise zogen um 25,2 % an, da staatliche Entlastungsmaßnahmen, die die Rechnungen der privaten Haushalte ein Jahr zuvor gedämpft hatten, ausgelaufen sind. Die Kosten für den Neubau von Wohnimmobilien stiegen um 5,1 %, was die Verteuerung von Baumaterialien sowie höhere Arbeitskosten widerspiegelt.

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Die unerwartet dynamische Inflationsentwicklung vergrößert die geldpolitischen Herausforderungen der RBA, die die Teuerung in ihren Zielkorridor von 2 % bis 3 % zurückführen will. Bereits in ihren November-Projektionen hatte die Notenbank gewarnt, dass die Kerninflation infolge inländischer Kapazitätsengpässe und anhaltend hoher Energiekosten auf erhöhtem Niveau bleiben dürfte. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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