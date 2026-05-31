Australische WM-Vorbereitung: Irvine und Metcalfe im Kader

Die australischen Nationalspieler Jackson Irvine und Connor Metcalfe haben beim Testspiel gegen Mexiko gute Leistungen gezeigt und stehen kurz vor der WM-Teilnahme.

Die australische Nationalmannschaft, die Socceroos , befindet sich in der finalen Phase der WM-Vorbereitung. Zwei Tage nach einer vorherigen Aktivität reiste das Duo Jackson Irvine und Connor Metcalfe gemeinsam mit dem Team ins Trainingslager in den USA.

Beim vorletzten Testspiel gegen Mexiko, das mit 0:1 verloren ging, konnten beide Akteure dennoch überzeugen. Irvine stand nach einer Schonphase im März wieder in der Startelf und absolvierte seinen ersten internationalen Einsatz des Jahres. Metcalfe übernahm wie gewohnt eine Führungsrolle und hatte in der 15. Minute mit einer Direktabnahme die frühe Führung auf dem Fuß, schoss jedoch knapp links vorbei.

Zuvor gab es in der siebten Minute eine kontroverse Szene, als der Mexikaner Alvarez gegen Touré eine vermeintliche Notbremse beging, aber nicht mit einer Roten Karte bestraft wurde. Mexiko ging in der 28. Minute durch ein Kopfballtor von Vasquez in Führung und hatte weitere Chancen. In dieser Phase sorgte Metcalfe immer wieder für offensive Entlastung.

Nach seiner Auswechslung in der 67. Minute wurde Australien zunehmend dominanter, verpasste aber den Ausgleich. Kurz vor Spielende wurde auch Irvine ausgewechselt. Nationaltrainer Tony Popovic wird am Montag den endgültigen WM-Kader benennen, wobei von den aktuell 30 nominierten Spielern noch vier gestrichen werden müssen.

Angesichts der starken Vorstellungen von Irvine und Metcalfe gilt als sicher, dass beide im endgültigen Aufgebot bleiben. Für Irvine wäre es die dritte WM-Teilnahme, für Metcalfe die erste. Vor dem WM-Start absolviert Australien am 6. Juni in San Diego einen letzten Test gegen die Schweiz.

In der Gruppenphase trifft das Team auf die Türkei (13. Juni), Gastgeber USA (19. Juni) und Paraguay (25. Juni)





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