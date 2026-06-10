Austrian Football Association Replaces Baumgartner with Ljubicic for World Cup

Dejan Ljubicic, a professional footballer from FC Schalke 04, has been named as the replacement for the injured Christoph Baumgartner in the Austrian national team for the World Cup. Baumgartner sustained a hamstring injury during warm-up before the test match against Tunisia and will miss the tournament.

Bundesliga-Aufstieg im Mai, WM-Nominierung im Juni: Dejan Ljubicic erlebt gerade den wohl besten Sommer seines Lebens. Wie der österreichische Fußballverband am Mittwochabend mitteilte, ersetzt der Profi vom FC Schalke 04 den verletzten Christoph Baumgartner .

Der 28-Jährige wird nun ins Trainingscamp der Österreicher in Kalifornien nachreisen. Der Leipziger Baumgartner hatte sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen. Er wurde bereits operiert und fällt länger aus





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