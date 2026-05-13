Austrian Parents Arrested for Neglecting Seven-Year-Old Girl

Two parents have been arrested in Austria for neglecting their seven-year-old daughter, who was found in a critical condition and nearly died from starvation. The girl's parents allegedly left her to fend for herself in a remote village in the Tyrol region for an extended period, causing her to become severely malnourished and suffer from a severe skin condition.

Wie lange muss dieses Kind gelitten haben? In Österreich ist ein siebenjähriges Mädchen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, das beinahe verhungert wäre. Es sei furchtbar vernachlässigt gewesen – doch niemand in einer Schule oder bei den Nachbarn will davon etwas mitbekommen haben.

Erst als die Siebenjährige dem Tod nah war, schleppten ihre Eltern sie offenbar zu einem Arzt – laut Zeugenaussagen so geschwächt, dass sie in einem Kinderwagen geschoben werden musste. Mutter (40) und Vater (35) wurden jetzt festgenommen.sind unvorstellbar: Beide sollen ihre Tochter in einem Dorf im Tiroler Oberland über eine längere Zeit nahezu sich selbst überlassen haben. Wo die Familie genau wohnte, wollten die Behörden zum Schutz des Kindes und aufgrund der noch laufenden Ermittlungen bislang nicht bekannt geben.

Zuletzt sei das Mädchen jedoch extrem abgemagert gewesen und hätte an einer schweren Hautkrankheit gelitten. Ob diese eine Folge der Unterversorgung war, soll noch geklärt werden.

"Der Zustand des Kindes war lebensbedrohlich", erklärte ein Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Es liegt nun in einem Krankenhaus





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Austrian Parents Child Neglect Starvation Malnourishment Skin Condition

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