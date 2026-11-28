Nach dem Votum gegen eine klarere Abgrenzung zur AfD verlassen 30 Mitglieder das Bündnis Sahra Wagenknecht. Unter ihnen ist auch ein sächsischer Landtagsabgeordneter.

Nach dem Votum gegen eine klarere Abgrenzung zur AfD verlassen 30 Mitglieder das Bündnis Sahra Wagenknecht. Unter ihnen ist auch ein sächsischer Landtagsabgeordneter. Nach der Entscheidung des Bündnisses Sahra Wagenknecht gegen eine stärkere Abgrenzung von der AfD haben 30 Mitglieder ihren Austritt aus der Partei erklärt.

Eine entsprechende Erklärung wurde am Rande des BSW-Bundesparteitags in Dresden verbreitet. Zu den Unterzeichnern gehört auch der sächsische Landtagsabgeordnete Bernd Rudolph. Fast die Hälfte der Austretenden kommt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, wo im kommenden Jahr eine Landtagswahl ansteht.

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„Der Gründungskonsens des BSW bestand darin, eine soziale und friedenspolitische Alternative gegen die herrschende Politik und ihre Parteien und zugleich gegen die AfD aufzubauen“, heißt es in der Austrittserklärung. Seit 2025 sehe man eine fortschreitende Entwicklung in Richtung einer Annäherung an die AfD, eines freundlicheren Umgangs mit ihr als mit den anderen Parteien und einer Zusammenarbeit in Landtagen, schreiben die 30 Unterzeichner.